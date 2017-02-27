«ДДТ», 5 марта, СК Олипийский

Юрий Шевчук и группа ДДТ представляют долгожданную концертную программу «История Звука»

Лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива — с момента основания до наших дней — впервые объединены в одну программу, расширенная версия которой прозвучит на грандиозном концерте 5 марта на сцене Спортивного комплекса «Олимпийский».

К этому масштабному концерту группа шла, кажется, всю жизнь. Давно освоив высокотехнологичными шоу самые крупные площадки страны, разрушая стереотипы о русском роке, они доходили до самых потаенных смыслов и выплывали на поверхность вновь «рожденными в СССР»: объединяя миллионы людей, говорящих на одном языке и живущих в самой большой по территории стране мира. Без преувеличения, программа избранных песен группы ДДТ - главное рок-событие десятилетия, программа состоит из трех частей – по трем эпохам легендарного коллектива. Впечатляющий тур по всей стране, который ждут миллионов поклонников группы, увенчается грандиозным концертом в Москве. В трек-лист вошли песни «Не стреляй», «Последняя осень», «Это всё», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища» и другие, всеми известные композиции.

Звучание группы за время существования кардинально менялось: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становилось решительней, иногда объемнее и лиричнее. В репертуаре были и философские вальсы, и рок-баллады, и сатирические басни, и поэтические чтения. Шоу-программы ДДТ — это несколько специальных трейлеров с оборудованием, огромные экраны с красочным видео-артом и концептуальные мультимедийные инсталляции. Но главное, за что любят ДДТ, остается неизменным — их интерес и любовь к человеку в это непростое время перемен.

Юрий Шевчук всегда занимал в русском роке особенную нишу. Главные вехи в жизни лидера ДДТ можно описать простым перечислением песен, ставших популярными в масштабе страны.

Написанная в 1981 году в Уфе, песня «Дождь» из всех хитов ДДТ, наверное, самая ранняя. Все мы помним пацифистскую песню «Не Стреляй!» (1982 год). Говорят, именно тогда группа и нареклась своим «химическим» названием. «Я получил эту роль» — горькая исповедь молодого человека в позднюю советскую эпоху (1984 год). В «Ленинграде» чувствовалось радостное предвкушение перемен (1987 год). «Предчувствие Гражданской Войны» написана в 1988 году сразу после похорон Александра Башлачёва. Горький хит «Родина» Шевчук написал в 1989 году после прочтения гениального романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В тексте появились «чёрные фары у соседних ворот», «переполненная плаха» и куплет про «Бога-Отца». Позже в 1991 году ДДТ записали песню «Рождённый в СССР», отреагировав на распад Союза, давно ставшую мемом. И только в 1992 году пресловутая «Что такое осень» принесла Шевчуку массовую народную любовь. Второй хит про любимый город «Черный Пес Петербург» (1992) — настоящий русский блюз, тяжелый и сумрачный. Ещё одним хитом стала красивая песня «Ты не один», на которую был снят запоминающийся клип с дальнобойщиком и бегущей собакой. В альбоме «Это всё» (1994 год) нет ни одной проходной песни. Самая известная песня о Чеченской войне – «Мертвый город. Рождество» (1995 год). Песня «Любовь» (1995 год) родилась из бегства Шевчука в деревню - чтобы не сойти с ума от увиденного в Чечне.



Можно и дальше перечислять знакомые всем названия любимых песен, важно понимать — мы вместе с ними успели пожить в трёх разных эпохах, пережить невозможное, кажется, научились жить снова — в новом времени и новой реальности.



Весной 2017 года вы получите редкую возможность услышать все ваши самые любимые песни в одном концерте, которые очень давно не исполнялись, но, на взгляд музыкантов, актуальны и сегодня.



«Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта…», — говорит Юрий Шевчук.