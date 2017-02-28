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В честь победительницы Евровидения назвали новый сорт тюльпанов

15:45 28.02.2017
Фото stokolex.com
Фото stokolex.com
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Голландская компания по выращиванию тюльпанов вывела новый сорт цветов, который получил название в честь победительницы конкурса «Евровидение 2016» Джамалы, сообщает украинская версия журнала Vogue.

По словам артистки, новость о том, что у нее появился персональный сорт тюльпанов, стал приятной неожиданностью. «Это очень приятно и трогательно», - сказала она.

Джамала призналась, что с тюльпанами у нее ассоциируется детство. В частности ее отец одно время увлекался выращиванием тюльпанов. «Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он мог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь», - добавила артистка.

Отмечается, что новый сорт тюльпанов будет представлен на одной из международных цветочных выставок, которая пройдет в конце марта.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 18:44
Гость: Дед Щукарь

Могли бы и в честь нобилёвского лурьята назвать Обамус вульгарис.
Звучит?
28.02.2017, 17:49
Гость: Андрей

Джамал-тюльпан чтоль? Джамала тюльпан, тюльпан сорт -джамала-,
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