В честь победительницы Евровидения назвали новый сорт тюльпанов

Голландская компания по выращиванию тюльпанов вывела новый сорт цветов, который получил название в честь победительницы конкурса «Евровидение 2016» Джамалы, сообщает украинская версия журнала Vogue.

По словам артистки, новость о том, что у нее появился персональный сорт тюльпанов, стал приятной неожиданностью. «Это очень приятно и трогательно», - сказала она.

Джамала призналась, что с тюльпанами у нее ассоциируется детство. В частности ее отец одно время увлекался выращиванием тюльпанов. «Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он мог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь», - добавила артистка.

Отмечается, что новый сорт тюльпанов будет представлен на одной из международных цветочных выставок, которая пройдет в конце марта.