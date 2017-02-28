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Британский композитор оспаривает авторство песни U2 25-летней давности

10:46 28.02.2017
U2 © KM.RU, Константин Мошков
U2 © KM.RU, Константин Мошков

Ирландские рокеры U2 стали фигурантами дела о плагиате.

Как пишет New York Post, британский композитор и гитарист Пол Роуз подал иск в Федеральный суд Манхэттена, обвинив Боно и Ко в плагиате. В своем заявлении Роуз пишет, что U2 использовали фрагменты его песни «Nae Slappin» в треке «The Fly» с альбома «Achtung Baby» (1991).

Как отмечает композитор, обе композиции практически одинаковые, а потому «имеет место нарушение авторского права».

В иске также говорится, что музыканты U2 услышали «Nae Slappin» в студии Island Records, с которой в 1989 году подписали контракт. Роуз предоставил свою демозапись с этим треком руководству студии в этом же году.

В связи с этим, истец требует с U2 выплаты компенсации в размере 5 миллионов долларов, оплаты адвокатского гонорара и признания своего авторства за песней «The Fly».

Представители U2 пока никак не прокомментировали данный судебный иск.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 12:21
Юля с Бали

эти у2 пройдохи и мошенники первой статьи.
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