Выиграй билеты на легендарный мюзикл о Моцарте!

13 марта в Москву в Крокус Сити Холл снова возвращается мюзикл Mozart. L'opera Rock. Le Concert

Mozart. L'opera Rock. Le Concert представляет собой избранные музыкальные номера из известного мюзикла о жизни Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на концертный формат, постановка будет не менее зрелищной, чем полная драматическая версия.

Мюзикл Mozart. L'Opera Rock, премьера которого состоялась в сентябре 2009 года, получил огромный успех — первое место по количеству проданных билетов (около 1,5 миллиона зрителей) и «бриллиантовый» статус за более чем 800 тысяч проданных копий альбома.

Идея создания спектакля появилась в 2008 году. Создатели решили показать, что Моцарта можно по праву считать первым рок-музыкантом в истории. Оригинальный спектакль дебютировал осенью 2009 года. Создатели хотели показать бунтарское и новаторское начало в творчестве Моцарта. Акцент был поставлен на второй половине жизни композитора.

В московском концерте примут участие артисты золотого состава рок-оперы.

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. Как зовут певца и актера, который в рок-опере “Моцарт” играет Антонио Сальери?

а). Флориан Матэ

б). Флоран Мот

в). Дориан Грей

2. Кто из отечественных поэтов является автором произведения «Моцарт и Сальери»?

а). А.А. Блок

б). М.Ю. Лермонтов

в). А.С.Пушкин

3. Какая страна является Родиной рок-оперы «Моцарт»?

а). Германия

б). Италия

в). Франция

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 10 марта.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.