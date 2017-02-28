Выиграй билеты на легендарный мюзикл о Моцарте!
Mozart. L'opera Rock. Le Concert представляет собой избранные музыкальные номера из известного мюзикла о жизни Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на концертный формат, постановка будет не менее зрелищной, чем полная драматическая версия.
Мюзикл Mozart. L'Opera Rock, премьера которого состоялась в сентябре 2009 года, получил огромный успех — первое место по количеству проданных билетов (около 1,5 миллиона зрителей) и «бриллиантовый» статус за более чем 800 тысяч проданных копий альбома.
Идея создания спектакля появилась в 2008 году. Создатели решили показать, что Моцарта можно по праву считать первым рок-музыкантом в истории. Оригинальный спектакль дебютировал осенью 2009 года. Создатели хотели показать бунтарское и новаторское начало в творчестве Моцарта. Акцент был поставлен на второй половине жизни композитора.
В московском концерте примут участие артисты золотого состава рок-оперы.
У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.
1. Как зовут певца и актера, который в рок-опере “Моцарт” играет Антонио Сальери?
а). Флориан Матэ
б). Флоран Мот
в). Дориан Грей
2. Кто из отечественных поэтов является автором произведения «Моцарт и Сальери»?
а). А.А. Блок
б). М.Ю. Лермонтов
в). А.С.Пушкин
3. Какая страна является Родиной рок-оперы «Моцарт»?
а). Германия
б). Италия
в). Франция
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 10 марта.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.