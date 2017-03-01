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Милонов попросил Первый канал бойкотировать «Евровидение 2017»

09:22 1.03.2017
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с предложением бойкотировать конкурс «Евровидение», пишет РИА Новости.

Милонов отмечает, что Украина, которая в 2017 году принимает конкурс, проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». В частности украинские СМИ развернули «настоящую вакханалию», обвиняя Россию в неудачах и проблемах страны.

Парламентарий обращает внимание на то, что российский бизнес на Украине подвергается «дискриминационным притеснениям», а украинские спецслужбы неоднократно пытались провести диверсионные операции в Крыму.

Милонов считает, что участие российских артистов в «Евровидении» в текущем году «недопустимо ни в каком виде». «Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение». Мы — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», - говорится в письме депутата.

Милонов просит Эрнста принять решение о бойкоте конкурса, не отправлять для участия в нем российских артистов, а также отказаться от трансляции на российских телеканалах.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Россия уже заявлена в конкурсе, однако еще не определилась со своим участником. Одним из возможных кандидатов называют участника шоу «Голос» Александра Панайотова. 

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 14:00
Гость: Волобуев, вот вам меч...

В Дом Профсоюзов не заходили? А на кладбище?
01.03.2017, 13:58
Гость: Илья

После бородатых женщин и "татарок" с непонятным подсчётом голосов ездить нормальным артистам на этот "конкурс" сплошной зашквар.
01.03.2017, 13:56
Гость: правдун

даешь референдум не участвовать в виденье!!!
Все комментарии (26)
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