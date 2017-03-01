Милонов попросил Первый канал бойкотировать «Евровидение 2017»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с предложением бойкотировать конкурс «Евровидение», пишет РИА Новости.

Милонов отмечает, что Украина, которая в 2017 году принимает конкурс, проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». В частности украинские СМИ развернули «настоящую вакханалию», обвиняя Россию в неудачах и проблемах страны.

Парламентарий обращает внимание на то, что российский бизнес на Украине подвергается «дискриминационным притеснениям», а украинские спецслужбы неоднократно пытались провести диверсионные операции в Крыму.

Милонов считает, что участие российских артистов в «Евровидении» в текущем году «недопустимо ни в каком виде». «Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение». Мы — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», - говорится в письме депутата.

Милонов просит Эрнста принять решение о бойкоте конкурса, не отправлять для участия в нем российских артистов, а также отказаться от трансляции на российских телеканалах.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Россия уже заявлена в конкурсе, однако еще не определилась со своим участником. Одним из возможных кандидатов называют участника шоу «Голос» Александра Панайотова.