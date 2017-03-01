Константин Кулясов («АнимациЯ»): «Бог даст, попутешествуем еще по России-матушке»

Чистопольская группа «АнимациЯ» представит в Москве свой новый альбом «Кругом враги»

Концерт состоится 4 марта в клубе YOTASPACE. В преддверии этого события мы поговорили с лидером группы Константином Кулясовым.

Константин Кулясов

KM.RU: Каким образом вы набрели на песню «Русские города» Эльдуса Сайфулина? Что привнесли в нее от себя? Как среагировал на эту версию автор?

- Хорошее начало хорошей беседы (смеется). Совершенно случайно, как оно обычно бывает в жизни, услышал и понял, что очень хотел бы её исполнить. Текст написан как будто от моего лица, поэтому, наверное, так легко мне было влезть в шкуру этого автора. От себя постарался в текст и мелодию ничего не вносить, лишь наш звукорежиссер немного аранжировку поправил, уж очень она мне понравилась, не хотелось испортить.

KM.RU: Удалось ли побывать в Дмитрове, Яхроме и Икше? Как впечатления?

- О да! Тур у нас большой, автомобильный, даже удалось выступить в маленьком клубе Дмитрова! Должен сказать, что эта сторона очень красивая даже с трассы. Жаль, не было возможности погулять, но Бог даст, попутешествуем ещё по России-матушке!

KM.RU: Какие вообще русские города, которые вы посетили в ходе гастрольного автопутешествия, вам запали в душу? Почему?

- Это провокация (смеется). Так нельзя! Во-первых, я рискую кого-нибудь обидеть, а во-вторых, страна у нас настолько огромная, что даже вообразить было невозможно, пока мы не поехали в это путешествие. Ни одна карта, ни один рассказ, прочитанный, не сравнится с тем, что можно увидеть своими собственными глазами. И даже нам, с таким гастрольным графиком, побывать удалось далеко не везде. Главное, везде нас встречали очень тепло и никаких врагов (смеется).

Константин Кулясов

KM.RU: В этом путешествии вы надеялись что-нибудь написать. Получилось? В каких городах наиболее творческая атмосфера?

- А я не делаю этого специально, не пишу, сдвинув брови, не страдаю от мук творчества. Получится написать, хорошо, а если нет и морщиться не стану. Скоро будет год, как ничего не было написано, значит, копится что-то внутри. Бывали у меня периоды, когда и по два-три года не писалось ничего, я к этому философски отношусь. Главное, самого себя не обмануть. А то ведь высасывателей из пальца-то у нас хватает, а это не моя компания (смеется)

KM.RU: В песне «Самолетами» упоминается Тверь. Случайно ли это? Как вам вообще этот город?

- Случайно! Хороший город!

KM.RU: Быть в дороге – это для вас необходимое условие для пребывания в тонусе? Или же можете себе позволить несколько месяцев подряд быть у себя дома и чувствовать при этом себя вполне комфортно?

- Я очень ленив, с печи бы не слезал (смеется). Еще бы она как в сказке сама везла. Дома себя чувствую великолепно!

KM.RU: В продолжение темы… Можете ли вы подписаться под знаменитой фразой Федора Чистякова «Настоящему индейцу завсегда везде ништяк»?

- Нет, не могу! У дяди Феди своя правда, у меня своя! Фраза-то, конечно, прикольная, жизнеутверждающая, но всё равно, каждый должен отвечать за свои слова, а не чужие (смеется).

KM.RU: Как вы относитесь к утверждению критиков о том, что вы продолжаете в своем творчестве заданную русской классикой тему «маленького человека»?

- Ну, наверное, это так, раз говорят (смеется). Пусть пишут, это их работа.

Константин Кулясов

KM.RU: На осеннем семинаре по рок-поэзии в Москве был один доклад о вашем творчестве. Вас это радует? Как вы вообще относитесь к перспективе стать одной из российских групп, введенных в активный научный обиход, наравне с БГ, Цоем, «Агатой Кристи», ДДТ и др?

- Дайте почитать, не слышал, не видел, не знал. Но факт, конечно, интересен сам по себе, тем более, что я не поэт. А перспективы стать кем-то больше, нежели в данный момент, есть у каждого музыканта, и мы в этом смысле «стоим в строю, Баян тянем, ну надо ж понимать» (смеется)

KM.RU: Вы достаточно скептически относитесь к отзывам многих критиков о своем творчестве. А какая характеристика в прессе об «Анимации», наоборот, произвела на вас благоприятное впечатление как наиболее исчерпывающая суть вашей группы?

- Честно говоря, в какой-то момент, я перестал читать мнения критиков, мне совсем это стало не интересно. Любой человек, приходящий на наши концерты, для меня ближе и дороже всех критиков вместе взятых!

Фото предоставлено компанией Navigator Records