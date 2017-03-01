Theatres des Vampires «Candyland»

Исполнитель: Theatres des Vampires, Название: «Candyland», Стиль: готик-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Итальянская группа Theatres des Vampires начинала в 90-е с брутального симфо-блэка, а в итоге перешла к более удобоваримому готик-металу. А поскольку само название коллектива обязывает петь о вурдалаках, участники команды ничтоже сумняшеся придумали себе вывеску вампирик-метал.

Впрочем, новый альбом знаменует отклонение от мифологических сюжетов и обращение к фактологическому материалу. В центре повествования — история печально известной психиатрической лечебницы Пеннхерст, всплывшая в 1977-м. Дело в том, что в стенах больницы была так называемая «Карамельная комната» («Candyland»), куда прятали особо запущенных больных, с которыми персонал уже не церемонился. Это помещение с неуместно яркими стеклами обрело устойчивую репутацию филиала ада на земле и вдохновило не одного режиссера хорроров.

Когда лечебница была разогнана, из нее решили сделать парк развлечений, кощунство совмещенный с мемориалом пострадавших в ее стенах пациентов. Чем не сюжет для веселого и страшного карнавального шоу в духе «плясок на костях»? Theatres des Vampires выжали из исходного материала по максимуму. В итоге большинство песен диска одновременно бодрят и погружают в отчаяние, а готические экзерсисы покойно соседствуют с танцевальными синти-поповыми фрагментами.

Органичнее всего это удалось осуществить в «Morgana Effect», «Parasomnia» и особенно в «Parasomnia». Удалось нагнать ужаса в в «депешмодовской» «Photographic». А грозный рык Фернандо Рибейро из Moonspell в «Seventh Room» недвусмысленно дает нам понять, что выхода из этой комнаты нет даже если вы пришли сюда по билету и ждете только забавного экшена.

Гитары то обволакивают, то впадают в неистовство. Клавишные партии на удивление разнообразны. Нельзя не восхититься безупречной работой фронт-леди «театралов» Сони Скарлетт. Вокалистка поет с таким неподдельным драматизмом, будто мечет на стол стаканы со смертоносным зельем, зная, что первый глоток при любом раскладе все равно достанется ей. В итоге мы имеем один из любопытнейших релизов в стиле готик-метала, и уже лет через 5-7 эта пластинка вероятнее всего будет числиться в эталонах жанра.