Антология и трибьют «Черному Обелиску» выйдут на дисках

Лейбл Navigator Records готовится к переизданию всего творческого наследия Анатолия Крупнова.

Антология включит то будут известные альбомы, сведением которых Крупнов был не совсем доволен. Благодаря современным технологиям теперь все композиции зазвучали просто идеально! Первыми появятся «Я остаюсь» и «Стена», а потом остальные. Всего будет выпущено 12 пластинок, включая альбомы «86-88», «Еще один день», «Крупский сотоварищи», «Пост-альбом», также готовится диск-трибьют с песнями Крупнова, которые поют его коллеги и друзья-музыканты.

Уже записались «ДДТ», «Алиса», «ЧайФ», Zdob si Zdub, 25/17, участники группы «Воскресение» Евгений Моргулис с Алексеем Романовым, и многие другие. Известно, что «Алиса» подготовила свою версию песни «Война», а Гоша Куценко - «Еще один день».

Около 15-ти лет назад антология «Черного Обелиска» выходила на «Мистерии звука» и включала пять альбомов в специальном бокс-сете. Первые издания номерных альбомов Анатолия Крупнова и «Черного Обелиска» давно стали филофоническими редкостями.