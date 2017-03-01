]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Антология и трибьют «Черному Обелиску» выйдут на дисках

16:48 1.03.2017
Фото Михаила Грушина предоставлено Navigator Records
Фото Михаила Грушина предоставлено Navigator Records
Материалы по теме:

Лейбл Navigator Records готовится к переизданию всего творческого наследия Анатолия Крупнова.

Антология включит то будут известные альбомы, сведением которых Крупнов был не совсем доволен. Благодаря современным технологиям теперь все композиции зазвучали просто идеально! Первыми появятся «Я остаюсь» и «Стена», а потом остальные. Всего будет выпущено 12 пластинок, включая альбомы «86-88», «Еще один день», «Крупский сотоварищи», «Пост-альбом», также готовится диск-трибьют с песнями Крупнова, которые поют его коллеги и друзья-музыканты.

Уже записались «ДДТ», «Алиса», «ЧайФ», Zdob si Zdub, 25/17, участники группы «Воскресение» Евгений Моргулис с Алексеем Романовым, и многие другие. Известно, что «Алиса» подготовила свою версию песни «Война», а Гоша Куценко - «Еще один день».

Около 15-ти лет назад антология «Черного Обелиска» выходила на «Мистерии звука» и включала пять альбомов в специальном бокс-сете. Первые издания номерных альбомов Анатолия Крупнова и «Черного Обелиска» давно стали филофоническими редкостями.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.