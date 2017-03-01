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Гарвардский университет назвал Рианну филантропом года

18:30 1.03.2017
Рианна. Фото с офстраницы в Facebook
Рианна. Фото с офстраницы в Facebook

Популярная барбадосская певица Рианна получила премию «Филантроп года» Гарвардского университета, пишет Billboard.

Артистка была отмечена за свою благотворительную деятельность, в частности она является основательницей ряда благотворительных организаций. На церемонии награждения, состоявшейся 28 февраля, певица рассказала, что с детства мечтала помогать людям.

«В юности я видела рекламные ролики о том, что даже 25 центов могут помочь спасти жизнь ребенка. И я думала, интересно, а сколько 25-центовых монеток мне удастся сэкономить, чтобы спасти всех детей в Африке. Тогда я сказала себе, что если я буду богата, то я буду помогать детям во всем мире. Я и не знала, что этому действительно суждено сбыться», - рассказала Рианна.

Певица добавила, что все, что нужно делать, просто помогать людям, не ожидая ничего взамен. Это и называется благотворительность. «Чтобы заниматься благотворительностью, чтобы помочь кому-то, вам не надо быть богатым, не нужно быть известным, вам даже не нужно иметь высшее образование. Все начинается с наших соседей, вы просто делайте все возможное, чтобы помочь в случаях, если это возможно», - резюмировала Рианна.

Темы: Благотворительность за рубежом, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки
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