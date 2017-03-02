Поместье Джексона повторно выставлено на продажу со скидкой

Знаменитое ранчо короля поп-музыки Neverland вновь выставлено на продажу.

Как сообщает The Wall Street Journal, стоимость поместья снижена на 33 миллиона долларов по сравнению с ценой, озвученной несколько лет назад. Сейчас в риэлторской компании за него просят 67 миллионов долларов.

«Цена приведена примерно в соответствие с реальными расценками. В этой части штата минимальная стоимость недвижимости составляет около 40 миллионов долларов», - прокомментировали в компании.

На ранчо площадью 903 гектара находится в общей сложности 22 строения, одноколейная железная дорога и станция.

Джексон купил Neverland в 1987 году за 19,5 миллиона долларов. Там располагался особняк певца, аттракционы и зоопарк с экзотическими животными. В 2008 году он заложил поместье за 24,5 миллиона долларов. После смерти певца поместье было выкуплено за 23 миллиона долларов. Аттракционы были разобраны, животных продали в цирки и частным лицам.