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Российский скульптор подарил свои работы ливерпульскому музею The Beatles

12:01 2.03.2017
The Beatles/wikipedia.org
The Beatles/wikipedia.org

В Ливерпульском музее группы The Beatles «The Beatles Story» появились скульптурные изображения музыкантов, созданные российским скульптором Леонтием Усовым.

Как сообщает ТАСС, скульптуры выполнены из сибирского кедра. Работа над деревянными бюстами «битлов» заняла порядка двух месяцев. Их отличительной особенностью является то, что все музыканты представлены в разных возрастах — молодые Маккартни и Старр, более зрелый Харрисон, Леннон — в образе времен позднего The Beatles с длинными волосами и в круглых очках.

Сам проект получил название «Beatles. Снова в Великобритании», по аналогии со знаменитой песней ливерпульской четверки «Back in USSR»

Отмечается, что бюсты участников The Beatles должны были появиться в знаменитом музее еще в ноябре 2016 года, однако скульптор не смог во время получить визу. «Музей с радостью принял этот подарок. Это еще раз подтверждает то, что музыка The Beatles имеет глобальный охват», - рассказали представители ливерпульского музея.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 17:03
Пенсионер П.

Очень жаль, что на фото не они. Красиво сделано. Поищите в сети - не пожалеете.
По фамилии автора ищется легко.
02.03.2017, 15:46
БориС

Жаль, что не Церетели!
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