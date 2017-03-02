Российский скульптор подарил свои работы ливерпульскому музею The Beatles

В Ливерпульском музее группы The Beatles «The Beatles Story» появились скульптурные изображения музыкантов, созданные российским скульптором Леонтием Усовым.

Как сообщает ТАСС, скульптуры выполнены из сибирского кедра. Работа над деревянными бюстами «битлов» заняла порядка двух месяцев. Их отличительной особенностью является то, что все музыканты представлены в разных возрастах — молодые Маккартни и Старр, более зрелый Харрисон, Леннон — в образе времен позднего The Beatles с длинными волосами и в круглых очках.

Сам проект получил название «Beatles. Снова в Великобритании», по аналогии со знаменитой песней ливерпульской четверки «Back in USSR»

Отмечается, что бюсты участников The Beatles должны были появиться в знаменитом музее еще в ноябре 2016 года, однако скульптор не смог во время получить визу. «Музей с радостью принял этот подарок. Это еще раз подтверждает то, что музыка The Beatles имеет глобальный охват», - рассказали представители ливерпульского музея.