Kreator, Sepultura, Soilwork. 7 марта, Stadium Live

Для многих это будет METAL-событие 2017 года

Впервые три тяжеловеса мировой metal сцены - культовые группы: Kreator, Sepultura, Soilwork отправляются в совместный тур!

И если ранее, изыскивая возможность попасть на подобное событие, приходилось смотреть на карту Европы, то теперь праздник тяжелой музыки приходит к нам "домой"!

Единственный концерт Kreator, Sepultura и Soilwork состоится... правильно, 7 МАРТА!... в московском гигант-клубе "Stadium". 3 легендарных группы, 5 часов музыки - подобный мини-фестиваль может никогда не повториться.

Будете ли вы среди тех, кто годы спустя скажет своим внукам "я там был"?!