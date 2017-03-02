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Kreator, Sepultura, Soilwork. 7 марта, Stadium Live

12:49 2.03.2017

Для многих это будет METAL-событие 2017 года

Впервые три тяжеловеса мировой metal сцены - культовые группы: Kreator, Sepultura, Soilwork отправляются в совместный тур!

И если ранее, изыскивая возможность попасть на подобное событие, приходилось смотреть на карту Европы, то теперь праздник тяжелой музыки приходит к нам "домой"!

Единственный концерт Kreator, Sepultura и Soilwork состоится... правильно, 7 МАРТА!... в московском гигант-клубе "Stadium".  3 легендарных группы, 5 часов музыки - подобный мини-фестиваль может никогда не повториться.

Будете ли вы среди тех, кто годы спустя скажет своим внукам "я там был"?!

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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