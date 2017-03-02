Смертельная опасность вынудила Катю Гордон извиниться перед экс-супругом

Певица и журналистка Катя Гордон принесла публичные извинения своему бывшему мужу – адвокату Сергею Жорину

Катя Гордон. Фото предоставлено пресс-службой Мумий-Тролль Бара

В своем инстаграме она написала открытое письмо Жорину, где выразила сожаление, что у них не сложились отношения после развода. «Остался один рубец на сердце, который не проходит, - написала она (орфография и пунктуация авторские). - Мы в затяжной ссоре и отец моего ребёнка первого Дани - Сергей Жорин с ним не общается. Сереж, я виновата во многом, не хватало мудрости терпения умения прощать и понимания... прости меня как я за все прощаю тебя! Уверена настанет время и мы будем дружить и смеяться как взрывали мир своими скандалами. Я больше не хочу войны и злословия. Торжественно обещаю что если ты натворишь вагон глупостей и ляпнешь что-то хранить молчание и не выступать против тебя ни в прессе ни в судах (против тебя я все равно бы проиграла (тут я держу пальчики крестиком, конечно) @advokatzhorin, ты часть моей жизни навсегда и моя любовь к тебе навсегда в нашем чудном Дане! Ты разный как и я, хороший плохой... но мне невероятно жаль что у нас у обоих не хватило сил и великодушия... но я верю что мы справимся теперь. Вот моя рука и двери дома всегда открыты».

Катя Гордон. Фото предоставлено пресс-службой артистки

Гордон отметила, что переосмыслить свои непростые отношения с отцом ее старшего ребенка вынудили ее непростые роды. «Эти 10 дней меня изменили невозможно... Начинаешь дико ценить свою жизнь после того, как чуть не двинул кони... Но становится страшно, что не успеешь важное сказать, попросить прощения», - написала Катя Гордон.

Напомним, что 20 февраля Катя Гордон родила второго ребенка, но при этом сама оказалась на грани жизни и смерти. «С 19 на 20 я, оказывается, чуть не померла... Не буду грузить вас терминами, но из-за сращения кое-чего кое с чем... Ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... Вот первый день в себе... И спешу вам сказать «привет»... Спасибо тем, кто спас. Может, я не лучший кандидат на пожить... Но есть как есть. Сын в норме», — написала тогда певица в своём инстаграме.

