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На колумбийскую певицу Шакиру подали в суд за плагиат

13:10 3.03.2017
Шакира. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Шакира. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастеотянос Вальдес подал иск против популярной певицы Шакиры, Карлоса Вивеса и студии Sony Music.

Как сообщает издание El Periodoco, предметом судебного разбирательства стала песня Шакиры «La bicicleta», вышедшая в мае 2016 года. Композиция быстро стала хитом, только на видехостинге YouTube набрав более 700 миллионов просмотров.

Вальдес уверяет, что в данном треке использовались фрагменты его композиции «Yo te quiero tanto», которую он выпустил в 1997 году.

Иск был подан в суд первой инстанции Мадрида. Отмечается, что стороны пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако безрезультатно.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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