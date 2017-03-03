На колумбийскую певицу Шакиру подали в суд за плагиат

Кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастеотянос Вальдес подал иск против популярной певицы Шакиры, Карлоса Вивеса и студии Sony Music.

Как сообщает издание El Periodoco, предметом судебного разбирательства стала песня Шакиры «La bicicleta», вышедшая в мае 2016 года. Композиция быстро стала хитом, только на видехостинге YouTube набрав более 700 миллионов просмотров.

Вальдес уверяет, что в данном треке использовались фрагменты его композиции «Yo te quiero tanto», которую он выпустил в 1997 году.

Иск был подан в суд первой инстанции Мадрида. Отмечается, что стороны пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако безрезультатно.