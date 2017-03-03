Легендарный Ронни Джеймс Дио может отправится в мировое турне

Американская компания Eyellusion заявила об организации гастролей легендарного рок-вокалиста Ронни Джеймса Дио.

Воскрешать музыкантов в компании еще не научились, а вот реалистические голографические копии создавать в Eyellusion умеют уже очень хорошо. Как сообщает AXS.com впервые голограмма Дио была представлена в 2016 году на фестивале в Германии, а в начале текущего года ее представили и в США.

Отмечается, что зрители и музыканты были впечатлены реалистичностью происходящего и остались довольны увиденным. В связи с этим в Eyellusion планируют отправить голограмму в полноценное мировое турне в составе группы Дио Dio Disciples. В компании также говорят, что идею с туром поддерживает и вдова знаменитого музыканта.

Попытки организовать турне голографических копий мертвых знаменитостей предпринимались уже неоднократно, однако до сих пор ни один проект так и не был доведен до конца, все ограничивалось разовыми шоу на фестивалях.

Ронни Джеймс Дио скончался в мае 2010 года. Причиной смерти музыканта стал рак желудка.