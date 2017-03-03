Asketics «Да.Bro»

Исполнитель: Asketics , Название: «Да.Bro», Стиль: фанк-рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Петрозаводская группа Asketics «вышла из кафтана» достаточно известной фолк-роковой формации «Ва-та-га». Оставшись без вокалиста, трое музыкантов подобрали однажды оброненное в их адрес словечко Дмитрия Диброва «Подвижники» и взяли курс на инструментальную музыку. Однако в наше нелегкое время этот путь для рокера является одним из самых сложных и неблагодарных, поэтому к третьему альбому Asketics наконец-то обрели голос.

Правда, первый же трек выдает в «аскетах» сторонников именно бессловесного музицирования. После двухминутного инструментального вступления Алексей Деревлев начинает петь как бы нехотя и с трудом выдавливая из себя слова с большими паузами. Текст внешне прост, но парадоксален: речь идет о падении вниз и отступлении назад, но именно в такой диспозиции у героя открывается потаенное зрение и он начинает видеть подлинную суть вещей. При этом музыкальная составляющая здесь явно интереснее текстовой, поскольку участников трио заносит то в мелодичный софт-рок, то в релаксирующую психоделию.

Приоритет пассивно-созерцательного взгляда на мир ощутим и в следующей композиции «Лень», которая состоит аж из двух частей (вторая опять же инструментальная). Посыл примерно тот же: время великих строек прошло, всех одолел тотальный маркетинг, поэтому лучше не дергаться, дабы не плодить своими судорожными действиями дополнительной суеты. Ленивый фанк как бы подтверждает авторитетность такого суждения.

Песня «Путешествие с поверхности глаза» столь же сюрреалистична и невнятна, как и ее название. Дальше интереснее — трек «Владимир Владимирович» представляет собой положенный на музыку фрагмент поэмы Маяковского «Облако в штанах». Но интрига даже не в этом, а в том, с каким значением Аркадий Соколов произносит несколько раз словосочетание «Владимир Владимирович». Слушатель уже начинает переносить смысл песни в политическую плоскость, но Соколов в финале расставляет точки над и, со значением чеканя: «Маяковский» (дескать, а вы о ком подумали). Этот невинный соц-арт, проведенный на уровне полутонов и интонаций роднит Asketics с их земляками из группы «Громыка».

«Вместе будем» начинается как музыкальный коллаж на основе цитат из какой-то импортной комедии, но довольно быстро музыканты ударяются в чистую развлекуху. В «Отчестве» и «Теряю контроль» «Подвижники» немного экспериментируют с рэпом и альтернативным саундом, но принципиально отказываются от задиристых настроений, безжалостно изымая из текстов все, что может быть связано с эскалацией прямой агрессии.

Заключительные треки «Я устал» и «Дай» проясняют смысл названия альбома «Да.Bro»: нести добро, но не чураться при этом панибратства, просторечия и проявлений минутной слабости. Примечательно, что «Дай» представляет собой ответ на вопрос, зачем о чем-то просить Бога, если Он и так знает обо всех наших нуждах? Исходя из евангельской фразы о нищете духовной, музыканты напоминают, что восполнить ее можно лишь уподобившись смиренным попрошайкам. В песне предельно обнажена ее структура «тезис-антитезис-синтез», которая свойственна и всем остальным трекам альбома. А если еще и вспомнить, что Asketics — это содружество трех равноправных партнеров без ярко выраженного лидера, то, конечно, каждый обязательно найдет в этом альбоме что-то свое.