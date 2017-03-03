Игорь Тальков-младший, 9 ноября, Volta

Игорь Тальков - младший за свою карьеру написал более 100 песен, недавно выпустил книгу, сейчас идет активная студийная работа над новым альбомом

В своем творчестве Игорь затрагивает темы близкие и понятные любому слушателю, именно поэтому все его концерты проходят в приятной, веселой и дружеской атмосфере, а после выступления возле сцены и гримерных, неизменно выстраивается очередь из старых, и обязательно новых поклонников. Мы подготовили шикарную живую концертную программу состоящую из самых известных песен Игоря Владимировича Талькова и лучших авторских песен Игоря Талькова младшего.

Начало в 20.00