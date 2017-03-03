Кремль обеспокоен безопасностью российского участника «Евровидения»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил беспокойство относительно безопасности российского представителя на конкурсе «Евровидение» в Киеве, пишет ТАСС.

По мнению Пескова, поводы для такого беспокойства есть. «С учетом места проведения этого конкурса и с недружественным отношением к россиянам определенный повод для озабоченности очевиден», - заявил он.

Однако Песков отметил, что пока никаких решений о неучастии России в «Евровидении 2017» не принималось. Он добавил, что у Кремля нет позиции на предмет возможного бойкота конкурса. «Не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать», - резюмировал он.

В последние дни все чаще стали появляться призывы бойкотировать «Евровидение» в Киеве. Россия заявила о своем участии в Евровидении еще в 2016 году. В конкурсе примут участие 43 страны. На конкурс возвратились Португалия и Румыния, а Босния и Герцеговина отказалась от участия. Австралия продолжает участие в конкурсе, получив специальное разрешение от организационного комитета.

«Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.