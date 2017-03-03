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Кремль обеспокоен безопасностью российского участника «Евровидения»

09:15 3.03.2017
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил беспокойство относительно безопасности российского представителя на конкурсе «Евровидение» в Киеве, пишет ТАСС.

По мнению Пескова, поводы для такого беспокойства есть. «С учетом места проведения этого конкурса и с недружественным отношением к россиянам определенный повод для озабоченности очевиден», - заявил он.

Однако Песков отметил, что пока никаких решений о неучастии России в «Евровидении 2017» не принималось. Он добавил, что у Кремля нет позиции на предмет возможного бойкота конкурса. «Не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать», - резюмировал он.

В последние дни все чаще стали появляться призывы бойкотировать «Евровидение» в Киеве. Россия заявила о своем участии в Евровидении еще в 2016 году. В конкурсе примут участие 43 страны. На конкурс возвратились Португалия и Румыния, а Босния и Герцеговина отказалась от участия. Австралия продолжает участие в конкурсе, получив специальное разрешение от организационного комитета.

«Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 13:34
В.Е

А может тот исполнитель от России,кто рвется на Евровидение, имеет точку зрения,что украинцы-святой народ,который гнобят русские,и ему не терпится обнять и плакать единодумцев?
Почему бы демократично ему не поехать,но только за свои кровные?
03.03.2017, 13:27
Чего сидишь?

Автомат на шею и вперед, на мины, освобождать. Кроме тебя, желающих нет.
03.03.2017, 13:17
Засранц но кавалергард

Конечно же в свете глобальных мировых изменений этот до предела политизированый балаган ничего общего с искуством не имеющий и очень слабый с пением , делающий ставку и акценты на антураж, трусы , бороды , перья и бажо , надлежит отвергнуть и даже не упоминать как недостойный русскому вниманию эпизод псевдоискуства .Говоря проще и доходчивее словами незабвенного товарища укропа Хруща повторим ...какие же вы художники !?вы< просто пи..ы.!
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