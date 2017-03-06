Лидер группы «Коррозия металла» освобожден из тюрьмы в Черногории

Лидер российской группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий покинул Черногорию, где был осужден на 10 месяцев за причинение ущерба чужому имуществу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства России в Черногории, Троицкий был выпущен на свободу еще 1 марта, после чего покинул страну. «По нашей информации, он был освобожден из тюрьмы и еще 1 марта вылетел из Черногории в Москву. О дальнейшей его судьбе у нас информации нет», - добавили в посольстве.

В минувшие выходные на страницах Троицкого в соцсетях было размещено сообщение, что музыкант «сбежал из черногорской тюрьмы с помощью турецкой мафии» и сейчас находится в Италии.

Троицкий был приговорен в Черногории к 10 месяцам лишения свободы за причинение ущерба чужому имуществу в октябре 2016 года. В декабре сообщалось, что на январь намечено заседание по поводу апелляции на приговор.

Сам инцидент произошел 3 сентября 2016 года в курортном городе Сутоморе, когда в частном доме, где гостил лидер «Коррозии металла» произошел пожар. Причиной возгорания был назван поджог и вечером того же дня Паук был арестован черногорской полицией.