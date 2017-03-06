Киркоров, Орбакайте и Лазарев записали гимн ЧМ по футболу 2018

Российские артисты — Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов, Филипп Киркоров приняли участие в записи клипа, посвященного чемпионату мира по футболу в России, сообщает РИА Новости.

Видео с фрагментом процесса записи было опубликовано на YouTube-канале Матч ТВ. Съемки проходили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Агентство предполагает, что композиция, вероятнее всего является гимном футбольного первенства в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.