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Киркоров, Орбакайте и Лазарев записали гимн ЧМ по футболу 2018

18:43 6.03.2017

Российские артисты — Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов, Филипп Киркоров приняли участие в записи клипа, посвященного чемпионату мира по футболу в России, сообщает РИА Новости.

Видео с фрагментом процесса записи было опубликовано на YouTube-канале Матч ТВ. Съемки проходили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Агентство предполагает, что композиция, вероятнее всего является гимном футбольного первенства в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 08:40
Наконец-то ясно

Becь этот чемпионат Создавался чтобы пропиарить дочку пугачевой и её бывшего мужа ;)
07.03.2017, 05:03
аЮАндрей

Пачка пенсионеров
06.03.2017, 20:11
Юля с Бали

такую ушлепнутую компанию - срочно в унитаз и просто воду спустить :)))
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