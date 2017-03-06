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Группа «Би-2» раскрыла название нового студийного альбома

10:36 6.03.2017
Би-2 © KM.RU, Евгений Стукалин
Би-2 © KM.RU, Евгений Стукалин

Группа «Би-2» раскрыла подробности своего нового студийного альбома.

Как пишет Национальная Служба Новостей, пластинка пока фигурирует под рабочим названием «Горизонт событий». Вполне возможно это название альбома группа и оставит.

По словам Шуры Би-2, название появилось почти сразу, как началась работа над лонгплеем, около года назад. В нем зашифровано два понятия: первое — научное, оно имеет отношение к сингулярности космоса и характеризует окраины чёрных дыр, на которых замирает время. Второе — психологическое и означает конец жизни.

«Я даже не помню, откуда пришло это название. Может быть, после какого-то кинофильма, но сама эта история мне очень понравилась. Позитивный элемент — это точка, где замирает время. И вот он нам очень нравится», - поделился музыкант.

Инструментальная часть для альбома была записана в 2016 году, а вокал начал появляться только сейчас. Ранее группа планировала выпустить релиз в двух частях, но позже от этой идеи музыканты отказались.

Выход нового студийного альбома «Би-2» запланирован на начало сентября текущего года. Релиз лонгплея будет предварять сингл и видеоклип на одну из песен с пластинки.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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