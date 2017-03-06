Юрий Шевчук обличил стабильность, рентабельность и лагерные бараки

Концерт группы «ДДТ» с программой «История звука» состоялся 5 марта в СК «Олимпийский»

Юрий Шевчук. Фото предоставлено организаторами концерта

С ретроспективной программой команда Юрия Шевчука начала колесить еще осенью. С самого начала внимание журналистов было прочно приковано к туру, где впервые за много лет «батька» расщедрился на целые россыпи старых песен, пройдясь абсолютно по всем альбомам «ДДТ». Да и Шевчук, как мог, нагнетал интригу, внося с самого начала гастролей в программу изменения, в одних городах извлекая на свет Божий новые песни («Любовь не пропала»), а в других предпочитая играть вместо них проверенные хиты («Просвистела»).

Больших концертов в столице «ДДТ» не давала почти три года. Неудивительно, что в «Олимпийском» 5 марта был аншлаг. К сожалению, организация концерта хромала на обе ноги. Создалось впечатление, что администрация спорткомплекса попросту оказалась не готовой к такому наплыву народа, хотя это и не оправдание. За 15 минут до указанного в билетах времени начала концерта охранники перестали пускать народ на прилегающую к «Олимпийскому» территорию, мотивируя решение тем, что должны рассосаться очереди у подъездов, а выступление все равно задержат на час-полтора.

Увы, всё оказалось совсем не так. Через полчаса, когда кордоны, наконец, открыли, очереди к подъездам по-прежнему продолжали причудливо змеиться, а Шевчук начал концерт, не дождавшись тех 5-6 тысяч человек, которые мерзли и мокли на улице. Для проформы он, конечно, уточнил у попавших внутрь счастливчиков: может, все-таки потянем время, но на сам вопрос был сформулирован так, что толпа немедленно потребовала музыкантов на сцену. После концерта СМИ запестрели сообщениями о феерической давке и даже драке на у входов в СК. На самом деле, приехавшие впритык люди вели себя на удивление достойно и корректно, поддерживая друг друга и вовремя разряжая обстановку шутками. Лишь изредка можно было услышать истеричные девичьи выкрики, вроде «о Боже, ну что за идиотская страна!». Когда почти через час после начала концерта милиционер попросил очередь к подъезду к стене, какой-то парень, ко всеобщей радости, выдал: «Угу — и сразу давайте расстреляйте нас!». С таким народом нам никакой Майдан не страшен...

«История звука» - это очередное грандиозное полотно, где под звуком подразумеваются не только саунд группы, но и шумы, сопровождающие человека на протяжении всей его жизни: плеск реки, шорох леса, биение сердца матери (подробный разбор одного из первых концертов тура читайте ЗДЕСЬ). Поставив перед собой наполеоновскую задачу, охватить всё творчество группы, Шевчук был вынужден исполнять некоторые песни лишь фрагментарно. Например, из «Потолка» прозвучал лишь припев, зато это компенсировалось дивной красоты видеоартом: из колодца питерских дворов виднелось звездное небо, которое, по мере приближения к зрителю, превращалось в ослепительно голубое полотно в стиле немецкого художника Пауля Клее.

Песню «Ветер» «ДДТ» посвятили памяти всем безвременно ушедшим музыкантам Ленинградского рок-клуба. Многие из них присутствовали в сопровождавшем песню видеоролике, который тоже претерпел изменения, по сравнению с первыми концертами тура (так, оттуда почему-то исчез Рикошет, 10-летие со дня смерти которого будет отмечаться 22 марта). Предваряя песню, Шевчук предложил зрителям хлопать в момент появления любимых артистов. Судя по реакции зала, вне конкуренции остались Виктор Цой, Егор Летов и Михаил Горшенев.

Канонический состав группы «ДДТ» на московском концерте был усилен Сергеем Рыженко, игравшим в группе в середине 90-х. Шевчук с теплотой вспомнил, как останавливался у него во время своих первых визитов в Москву еще в 80-е. Теперь Рыженко не только играл на скрипке, но и активно подпевал, а во время «Ночи Людмилы» залихватски станцевал на пару с бэк-вокалисткой Аленой Романовой твист. А на песне «Дождь» показал брейк с элементами сурдоперевода казанский танцор, Илья Дурапов, с которым Юрий Шевчук списался недавно в YouTube.

Вопреки ожиданиям, концерт «ДДТ» в «Олимпийском» не был излишне политизированным. В своих речах между песнями Шевчук упирал лишь на три категории — свобода, любовь и творчество, которые возвел в ранг высших ценностей для каждого из нас. Правда, в «Новом сердце» он злободневно отредактировал одну строчку, спев: «Здесь все тихо, стабильно, рентабельно», да в новой «Русской весне» обрисовал мрачную картину с лагерными бараками. Но если бы Юрий Юлианович постоял пару часов в очереди у «Олимпийского», возможно пересмотрел бы в своем желчном взгляде на сегодняшнюю Россию многое.