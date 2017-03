Metallica «Hardwired... to Self-Destruct»

Исполнитель: Metallica, Название: «Hardwired... to Self-Destruc», Стиль: треш-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Металлика» давно превратилась в мем. Отчасти за это ответственны сами музыканты, которые то выпускают курьезную совместку с Лу Рилом, то веселят общественность нелепыми историями о том, как Кирк Хэммет посеял свой смартфон, на котором были записаны все основные риффы будущего альбома. Как показывает, практика, именно мемы оказываются в итоге вне конкуренции — и пример группы «Лининград» у нас, увы, перед глазами. Ведь удалось же «Металлике» записать в итоге самый продаваемый в мире релиз 2016 ггода.

«Hardwired... to Self-Destruct» стоит рассматривать как амбициозный бизнес-проект, где все ожидания целевой аудитории, маркетинговые удачи и неизбежные издержки учтены задолго до подписания диска в печать. В итоге альбом рассчитан для всех и... ни для кого. Каждая песня содержит какие-то цепляющие фрагменты, будь то пауэр-металлическое соло в «Atlas, Rise!», добротный олдскульный кач в «Hardwired», маршевый ритм в «Confusion», вступление на чистом гитарном звуке в «ManUNkind» или броское басовое соло в «Spit Out The Bone».

При этом где-то три четверти материала альбома распадается на отдельные «вкусные» составляющие, а цельной картины собрать фатально не получается. Адепты лаконичного треша удручены долгим хронометражем большинства треков, сторонники экспериментов в духе диска «Load» пеняют на предсказуемость, а любители бронебойных баллад уйдут на этот раз несолоно хлебавши.

Однако невозможно отрицать, что работа на сей раз проведена кропотливая, глобальных придирок к качеству песен и саунда нет и быть не может, да и откровенно проходные песни отсутствуют как класс. С хитами же как раз всё в полном порядке, и среди них хочется выделить боевик «Atlas, Rise!», среднетемповую «Am I Savage?» и оголтело стремительный гимн машинам «Spit Out The Bone». Metallica умерла — да здравствует Metallica! И так, похоже, будет до скончания века.