Леонид Агутин, 11-12 марта, «Крокус Сити Холл»

Весенние концерты Леонида Агутина в Крокус Сити Холле становятся хорошей традицией на радость всем его поклонникам

Нынешние выступления состоятся 11 и 12 марта. Начало в 19.00.

Цельный, искренний, яркий — Леонид Агутин не умещается в какие-либо сценические клише. Именно поэтому он так выделяется и стоит особняком среди самых известных российских музыкантов. Его творчество трудно отнести к какому-то музыкальному течению, он вне этих ограничений. И в этом его неординарность. Он — поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием, чувствующий то, что отзывается в тысячах поклонников всех возрастов и музыкальных предпочтений.

Он признанный музыкант во многих уголках мира. Леониду Агутину рукоплещут и на джазовом фестивале в Монтрё и многотысячные стадионы по всей стране. «Джаз, блюз, фанк, босанова - всё это любовь, увлечение и даже образование. Я люблю слушать и играть разную музыку» - говорит о себе Леонид и предлагает вам разделить с ним его страсть и призвание на концертах 11 и 12 марта.

Продолжительность: 2 часа