]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Леонид Агутин, 11-12 марта, «Крокус Сити Холл»

16:01 6.03.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Весенние концерты Леонида Агутина в Крокус Сити Холле становятся хорошей традицией на радость всем его поклонникам

Нынешние выступления состоятся 11 и 12 марта. Начало в 19.00.

Цельный, искренний, яркий — Леонид Агутин не умещается в какие-либо сценические клише. Именно поэтому он так выделяется и стоит особняком среди самых известных российских музыкантов. Его творчество трудно отнести к какому-то музыкальному течению, он вне этих ограничений. И в этом его неординарность. Он — поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием, чувствующий то, что отзывается в тысячах поклонников всех возрастов и музыкальных предпочтений.
Он признанный музыкант во многих уголках мира. Леониду Агутину рукоплещут и на джазовом фестивале в Монтрё и многотысячные стадионы по всей стране. «Джаз, блюз, фанк, босанова - всё это любовь, увлечение и даже образование. Я люблю слушать и играть разную музыку» - говорит о себе Леонид и предлагает вам разделить с ним его страсть и призвание на концертах 11 и 12 марта.

Продолжительность: 2 часа

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.