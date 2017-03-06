В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концерта Орбакайте в Киеве

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина заявила, что собирается поднять вопрос о давлении украинских властей на российских артистов на уровне ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

Это связано с недавней отменой выступления Кристины Орбакайте в Киеве. По словам Суторминой, отмена этого шоу является «грубым давлением» на русскоязычное население Украины.

«Очень жаль, что культура для украинских властей стала своего рода «разменной монетой» в политических играх. Отмена очередного концерта еще одна попытка «вбить клин» между нашими народами», - заявила она, добавив, что данный инцидент должен получить оценку крупных международных организаций. Именно с этой целью готовится обращение в ЮНЕСКО, чтобы получить «публичную оценку ситуации с давлением на российских культурных деятелей» со стороны Киева.

Ранее сама артистка заявила, что ее шоу перенесены на осень из-за «невозможности обеспечения безопасности» коллектива и зрителей.

Концерты Орбакайте были запланированы на март текущего года и должны были пройти в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.