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В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концерта Орбакайте в Киеве

17:33 6.03.2017
Кристина Орбакайте © KM.RU
Кристина Орбакайте © KM.RU
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина заявила, что собирается поднять вопрос о давлении украинских властей на российских артистов на уровне ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

Это связано с недавней отменой выступления Кристины Орбакайте в Киеве. По словам Суторминой, отмена этого шоу является «грубым давлением» на русскоязычное население Украины.

«Очень жаль, что культура для украинских властей стала своего рода «разменной монетой» в политических играх. Отмена очередного концерта еще одна попытка «вбить клин» между нашими народами», - заявила она, добавив, что данный инцидент должен получить оценку крупных международных организаций. Именно с этой целью готовится обращение в ЮНЕСКО, чтобы получить «публичную оценку ситуации с давлением на российских культурных деятелей» со стороны Киева.

Ранее сама артистка заявила, что ее шоу перенесены на осень из-за «невозможности обеспечения безопасности» коллектива и зрителей.

Концерты Орбакайте были запланированы на март текущего года и должны были пройти в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. 

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, ЮНЕСКО
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 18:42
Мне тоже не особенно нравится эта Кристина

Хотя поёт вполне прилично. На уровне со всеми в России.
Но я не понимаю, почему надо её запрещать?
Это что? Украинская истерика такая?
Конечно, я понимаю, что украинская современная эстрада на весьма примитивном уровне, но неужели украинские композиторы-музыканты-исполнители опустились до того, чтобы заботясь о своих доходах, так беззастенчиво вытеснять конкурентов на рынке шоу-бизнеса?
А что, если к ним применят такие ограничения? Они вообще рискуют замкнуться в своём узком кружке, в котором никто никогда не сможет зарабатывать и развиваться.
06.03.2017, 18:37
Лида Алматинскся

Я правильно прочитала? Она причислила Орбакайте к "культурным деятелям"?
06.03.2017, 18:19
Пенсионер П.

Ну не хотят люди смотреть на эту так называемую "певицу".
Имеют право хотя бы на это.
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