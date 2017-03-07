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Александр Панайотов открестился от «Евровидения» в Киеве

11:29 7.03.2017
Александр Панайотов. Фото с офстраницы в Facebook
Александр Панайотов. Фото с офстраницы в Facebook

Участник пятого сезона шоу талантов «Голос» Александр Панайотов опроверг информацию о своем возможном участии в конкурсе «Евровидение».

Как рассказал артист изданию «Дни.ру», «Евровидение» не значится в его ближайших планах. Панайотов заявил, что узнал о своем «участии» из средств массовой информации.

«Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс», - рассказал он.

Панайотов также заявил, что «Евровидение», которое должно пройти в Киеве, вызывает у него неоднозначную реакцию. По его мнению, было бы логичнее либо перенести конкурс в нейтральную страну, либо вовсе бойкотировать его в текущем году.

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 16:30
Гость: АгентСмит

Для россиян щас в Сомали безопаснее,чем на окраине!
07.03.2017, 14:45
Гость: Гюрза

Умный мужчина.

«Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс»
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И почему Панайтова не отправили на Евровидение 2005г, 2008 г,2009г,2012 г? Почему русскому человеку нельзя представлять Россию? Почему в 2005 на Евровидение отправили белоруску,2009г. украинку показать что мы русские,украинцы,белорусы "один народ"? Но русская община Израиля не стала голосовать за не русских исполнителей. И после этого мы критикуем Европу за то что европейцы политизируют Евровидение да мы сами его политизируем. Почему Билана второй раз отправили на Евровидение,а Панайтова ни разу пусть и другие исполнители поучаствовали бы. Почему "Бурановских бабушек" отправили на Евровидение , это конкурс молодых исполнителей ,а не бабушек,уверена в 2012 году бабушки сами не хотели участвовать в этом конкурсе, оно им надо петь среди молодежи,отправить пожилых женщин в таком-то возрасте на утомительное путешествие на Евровидение. Вообще самое оптимальное решение НЕЧЕГО ВООБЩЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ КОНКУРСЕ КАК ЭТО ДЕЛАЛ СССР.
07.03.2017, 14:13
Гость: ser

вот, согласен, можно было бы байкотировать, тем более за участие и трансляцию нужно платить нехилые деньги

и да, половина Европы уже давно не присутствует там
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