Александр Панайотов открестился от «Евровидения» в Киеве

Участник пятого сезона шоу талантов «Голос» Александр Панайотов опроверг информацию о своем возможном участии в конкурсе «Евровидение».

Как рассказал артист изданию «Дни.ру», «Евровидение» не значится в его ближайших планах. Панайотов заявил, что узнал о своем «участии» из средств массовой информации.

«Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс», - рассказал он.

Панайотов также заявил, что «Евровидение», которое должно пройти в Киеве, вызывает у него неоднозначную реакцию. По его мнению, было бы логичнее либо перенести конкурс в нейтральную страну, либо вовсе бойкотировать его в текущем году.