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Группа HIM объявила о завершении музыкальной карьеры

11:53 7.03.2017
HIM © KM.RU, Наталья Ступникова
HIM © KM.RU, Наталья Ступникова

Знаменитая финская рок-группа HIM объявила о прекращении своей деятельности.

На официальной странице коллектива в Facebook появилось объявление о грядущем прощальном туре, который поставит точку в истории HIM.

«Спустя четверть века Любви и Металла, переплетенных между собой, мы ощущаем, что HIM исчерпали себя и пришла пора сказать «прощай», чтобы открыть для себя новые, еще не извученные горизонты. Мы выполнили свою задачу, сложили пазл и повернули ключ в замке. Спасибо», - говорит фронтмен группы Вилле Вало.

Появившиеся в 1991 году HIM стали основоположниками нового музыкального направления. Органично смешав металл, готику и хард-рок с глубокой и трогательной лирикой группа создала жанр, получивший название Love Metal.

На счету коллектива 8 полноформатных студийных альбомов. Последний лонгплей «Tears On Tape» увидел свет в 2013 году.

Прощальный тур охватит 14 стран, включая Россию. Он стартует 14 июня в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне. Российские концерты запланированы на 24, 25 и 26 ноября. 24 и 25 ноября группа выступит в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге, а 26 ноября в клубе Stadium в Москве. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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