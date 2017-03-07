]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

The MATRIXX, 12 марта, RED

13:39 7.03.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

12 марта в московском клубе RED группа The MATRIXX во главе с Глебом Самойловым отметит 7 лет со дня основания!

Этот праздничный день музыканты хотят провести с друзьями – поклонниками The MATRIXX. За 7 лет существования группа подарила нам много хорошей музыки: выпустила 5 студийных альбомов, 5 синглов и 10 клипов. Уже не секрет, что осенью 2017 года ожидается следующий, шестой по счету, альбом The MATRIXX. Все замерли в предвкушении, а сам Глеб Самойлов обещает удивить своих поклонников новым, свежим, неожиданным звучанием. Также в марте 2016 года ожидается выход нового сингла группы.

Программа праздничного концерта пока хранится в секрете. Может быть зрителям посчастливится услышать что-то из нового материала. Точно известно, что помимо песен The MATRIXX на концерте будут исполнены всеми любимые хиты легендарной группы «Агата Кристи».

До встречи 12 марта в столичном клубе RED на большом праздничном концерте по случаю Дня Рождения группы The MATRIXX!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.