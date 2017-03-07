The MATRIXX, 12 марта, RED

12 марта в московском клубе RED группа The MATRIXX во главе с Глебом Самойловым отметит 7 лет со дня основания!

Этот праздничный день музыканты хотят провести с друзьями – поклонниками The MATRIXX. За 7 лет существования группа подарила нам много хорошей музыки: выпустила 5 студийных альбомов, 5 синглов и 10 клипов. Уже не секрет, что осенью 2017 года ожидается следующий, шестой по счету, альбом The MATRIXX. Все замерли в предвкушении, а сам Глеб Самойлов обещает удивить своих поклонников новым, свежим, неожиданным звучанием. Также в марте 2016 года ожидается выход нового сингла группы.

Программа праздничного концерта пока хранится в секрете. Может быть зрителям посчастливится услышать что-то из нового материала. Точно известно, что помимо песен The MATRIXX на концерте будут исполнены всеми любимые хиты легендарной группы «Агата Кристи».

До встречи 12 марта в столичном клубе RED на большом праздничном концерте по случаю Дня Рождения группы The MATRIXX!