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Максим Фадеев назвал Познера и Литвинову духовными инвалидами

13:34 7.03.2017 , Антон Крайний
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru

Продюсер Максим Фадеев высказал все, что думает о неоднозначном поведении жюри в программе «Минута славы»

Первым делом Фадеев отверг инсинуации о том, что к федеральному каналу у него свои счеты. Просто он не мог не вступиться за одноногого танцора Евгения Смирнова, которого знает лично. «Владимира Познера я до недавнего времени считал выдающимся журналистом, ярчайшим представителем своей профессии, одним из лучших интервьюеров России, - пишет Фадеев в колонке на Life.ru. - Но сегодня я вижу человека, напавшего на ребёнка своими жестокими высказываниями и с абсолютно холодным сердцем. Но я уже об этом говорил у себя в "инстаграме", повторяться не стану. Ну а после номера Жени он предположил, что его выступление — это спекуляция на жалости людей. Правильно ли я понимаю, что господин Познер против участия людей с любой формой инвалидности в любых ТВ-конкурсах? Доступ им туда должен быть закрыт как прокажённым? И будто нет их? Но ведь на том же Первом канале аудитория доказала свою толерантность, проголосовав за участника третьего сезона шоу "Голос. Дети"».

Особенный акцент в колонке Фадеев сделал на поведении в жюри «Минуты славы» Ренаты Литвиновой. «Напомню, что Женю она назвала ампутантом и, окинув его режиссёрским взглядом, посоветовала ему пристегнуть протез, при наличии которого его инвалидность была бы не так очевидна, - пишет Фадеев. - Термин "ампутант" действительно существует, но, например, если бы такая реплика прозвучала в эфире любого американского ТВ-шоу (и Познеру это очень хорошо известно), то незамедлительно говорун как минимум пошёл бы в суд и заплатил штраф за публичное оскорбление и унижение человека. А как максимум несколько тысяч людей собрались бы на демонстрацию, и мести бы говоруну месяц тротуары Манхэттена, а в дальнейшем этому человеку грозила бы реальная социальная изоляция — от невозможности устроиться на работу до потери круга друзей».

Максим Фадеев. Фото с сайта max-fadeev.ru

О своей работе с танцором Евгением Смирновым Фадеев отзывается так: «Год назад именно я пригласил его сняться в клипе на наш с Наргиз сингл "Вдвоём". Я хотел показать, насколько может быть сильна и величественна та самая ограниченность физическая. В итоге пример Жени вдохновил тысячи и сотни тысяч инвалидов на борьбу с собственной депрессией. Многие из них поверили, что можно быть любимой женщиной, что можно быть полноценным отцом или матерью. Даже стоя на одной ноге. Даже сидя в коляске. Лично у меня тоже стоит пластина в сердце между желудочками из синтетического материала. И мне тоже хотели присваивать инвалидность после операции, на что моя мать возразила: "Мой сын — инвалид? Вы смеётесь?" Я так вдохновился её словами, так поверил в себя, что забыл про болезнь сердца и занимался собой».

Когда после злосчастного эфира Фадеев позвонил Евгению Смирнову, тот был совершенно деморализован: «Женя — человек не эмоциональный по жизни, но вчера я услышал, что его голос был подавленным. Он сказал: "Как же это ужасно, что всё это со мной происходит". Оказалось, что его номер снимался сразу после номера Вики Стариковой, о котором я уже писал. И после того, что с ней сделали некоторые члены жюри, он сказал: "Господи... что же теперь скажут обо мне?" Как в воду глядел. Резюмируя свой текст, я хочу сказать, что лучше быть инвалидом физическим, чем инвалидом духовным. Надеюсь, вы меня понимаете».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 20:29
Гость: Юлия

Я бы не пустила своего ребенка к этим судьям. Зажравшиеся, злобные,а ведь мнят себя интеллигентными людьми.... мелко и подленько... Согласна, лучше быть без ноги, чем ампутантом без мозгов и сердца
07.03.2017, 19:39
Гость: Дмитрий

Все очень рады, что вы подражатель ненормальной, но кричать об этом зачем?
07.03.2017, 19:35
Гость: Дмитрий

К сожалению наш экран изобилует злобными, ненавидящими Россию и все человеческое "Абрамами" и извращенками с неудавшейся личной жизнью. Как можно их допускать к обсуждению людей - они же всех ненавидят?
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