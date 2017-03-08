Илья Кормильцев совершил перед смертью акт самоотрицания

На днях Вячеслав Бутусов огорошил поклонников новостью о роспуске своей группы «Ю-Питер»

Илья Кормильцев. Фото предоставлено агентством Кушнир Продакшн

Музыкант не раз сетовал, что его чаще воспринимают вне контекста этого коллектива, название которого так и не прижилось. Как бы то ни было, в рядах «Ю-Питера» играли крепкие музыканты – один Юрий Каспарян чего стоит. Да и пять разноплановых альбомов – все же не шутка.

На этом фоне обнаружился любопытный факт: творческая история Вячеслава Бутусова равивается 10-летними циклами. Так, 10 лет назад 4 февраля 2007 года ушёл один из наиболее примечательных идеологов отечественного рока, Илья Кормильцев. А 20 лет назад в 1997 году прекратил существование один из последних коллективов, в жизни которого он принимал участие, – «Наутилус Помпилиус».

При том, что ещё за год до распада Илья выражал уверенность в творческих перспективах коллектива, в передаче «Пятилетка» с лидером «Бахыт-Компота» Вадимом Степанцовым.

Вячеслав Бутусов ушёл на вольные хлеба, чтобы в 2001-м представить слушателю качественно новый проект «Ю-Питер». Ещё раньше прекратили пользоваться текстами Кормильцева «Настя» и «Урфин Джюс».

Что это был за человек – до сих пор тяжело сказать. Он был, без вопросов, выдающейся постоянно ищущей личностью, и то, что оставил в наследство он как соучредитель «Наутилуса Помпилиуса» и «Насти», заслуженно популярно (а вот остальное – нет). Так вот загвоздка, видимо, была в этой популярности. Возможно, что не только у Вячеслава Бутусова и Анастасии Полевой, стремившихся превратиться в полностью самостоятельные творческие единицы, было ощущение, что созданный с его участием материал, мягко говоря, стал не актуален. Кормильцев сам ощущал его тупиковость. Настолько, что незадолго до смерти выпустил в трёх частях исповедь «Великое рок-н-ролльное надувательство-2», где разложил по косточкам всю иллюзорною значимость советского и российского рока. В том числе в этом был акт самоотрицания.

Таков был Кормильцев, так себе он представлял нон-конформизм, отрицательно воспринимая как сложившийся правящий клан (не класс!), так и мейнстримовую оппозицию. То, чем после прекращения музыкальной деятельности он занимался, заключалось в переводе зарубежной литературы и формировании своего варианта радикальной оппозиции с попытками совмещения левых и правых направлений. Позднейший Кормильцев подпал под воздействие позднейшего же Гейдара Джемаля (скончавшегося в конце прошлого года), сейчас по этой тропинке идёт бывший текстовик «Запрещённых Барабанщиков» Иван Трофимов (пожелаем ему долгих лет жизни и обретения творческого пути, сотрудничество с коллективом Trubetskoy обнадёживает!).

То есть – Илья Кормильцев олицетворял своей жизнью пример протеста против всего, в том числе посредством постоянного самоотрицания. Панк? Ну, как видим, не всё то золото, что блестит, и не всё то панк и анархизм, что выглядит как протесты против всего. Просто поиски идеала могут продолжаться на протяжении всей жизни и так не завершиться.

Именно это Кормильцев и продемонстрировал. А мы его запомним во всём масштабе творческой деятельности. Покойтесь с миром, Илья Валерьевич!

На днях стало известно, что в Москве снимается фильм «Илья Кормильцев. Нескованный», посвященной жизни и работе поэта, философа, переводчика, знаковой личности своего времени. Автор проекта Алла Жидкова – режиссер, журналист. «Наш фильм не только станет данью памяти Ильи Валерьевича, он будет обращен, прежде всего, к новому, молодому поколению, не затронутому в 80-х первой боевой волной русского рока, - говорит Алла Жидкова. - Тогда все интересующиеся актуальной музыкой, знали, кто такой Илья

Кормильцев, тексты «Наутилуса» становились культовыми, едва родившись. К сожалению, сейчас постоянно приходится объяснять окружающим, даже гуманитарно-образованным людям и заинтересованным художникам, кто такой Илья Кормильцев и почему мы снимаем про него кино. И почему это вообще так важно! Так вот задача – чтобы та прослойка общества, которой этого объяснять не нужно, максимально увеличилась с помощью нашего фильма».

Чтобы полнее раскрыть личность и творчество Ильи Кормильцева, для участия в фильме приглашены друзья и близкие люди поэта. Некоторые интервью уже сняты. Уникальность фильма будет заключаться в его художественной мультимедийной составляющей с использованием анимациии, в соединении документальных хроник, интервью и поэтических видеоинсталляций.

Кроме того, увмдел свет двухдисковый релиз песен на малоизвестные стихи Кормильцева «Иллюминатор». Издание будет включать песни в исполнении Вячеслава Бутусова («Бедная птица»), Насти Полевой («Твоя тень»), групп «Чайф» («Живая вода»), «Калинов мост» («Ниспошли»), «Пикник («Колесо»); также в сборнике примут участие Глеб Самойлов, Диана Арбенина, Линда, Алеся Маньковская, Алексей Могилевский, группы «Би-2», «Танцы Минус», «Смысловые Галлюцинации» и другие артисты. Цифровая версия альбома открыта для предзаказов на iTunes с 17 февраля, а с 22 февраля - доступна для скачивания. Одновременно с этим готов лимитированный тираж подарочного издания с 60-страничным буклетом.

