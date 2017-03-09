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Обнародована официальная причина смерти Джорджа Майкла

10:12 9.03.2017
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Британские судмедэксперты обнародовали причину смерти певца и композитора Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года.

Как пишет BBC News со ссылкой на старшего коронера графства Оксфордшир Даррена Солтера, причиной смерти музыканта стали естественные причины. Певец скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени.

Дальнейшее расследование причин смерти Джорджа Майкла не требуется. Издание отмечает, что тело певца еще не похоронено, траурная церемония откладывалась до выяснения причин его кончины.

Ранее СМИ сообщали, что Джордж Майкл умер от сердечной недостаточности. По информации ряда таблоидов, в последний год жизни музыкант боролся с героиновой зависимостью.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес
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