Владимир Кузьмин выиграл марафонский забег

Большой праздничный концерт Владимира Кузьмина состоялся 8 марта в клубе «Известия Hall»

Владимир Кузьмин. Фото предоставлено организаторами концерта GNC Show Production

Народ любит Владимира Кузьмина за отсутствие пафоса, виртуозность и прекрасные лирические песни, от которых просто млеют впечатлительные девушки. Неудивительно, что 8 марта многие из них предпочли отметить на концерте музыканта в клубе «Известия Hall», находящемся в самом центре столицы на Пушкинской площади. В преддверии концерта ведущий закрытый образ жизни Кузьмин дал несколько интервью (в том числе – и нашему мультипорталу), а также появился в авторской программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Так что аншлаг мероприятию был обеспечен априори. Тем более, организаторы концерта позаботились о комфорте гостей, устроив в пространстве клуба внушительную зону с удобными мягкими креслами.

Выступление началось с незначительным опозданием. Первым делом Владимир Кузьмин поздравил с праздником «дорогих женщин», пожелав им «счастья, любви и веселья». Лучшим подарком им стала песня медленная «Долгая ночь», перед которой Кузьмин сыграл на флейте. С энтузиазмом были приняты и следующие медитативные композиции «Как ты живешь без меня», «Белые дикие кони» и «Лед слезы льет».

Безусловно, выглядело это красиво и торжественно, но Владимир Кузьмин и внешний лоск – все-таки понятия плохо совместимые. Посему, оставив клавишника играть органные фуги, певец удалился в гримерку и вернулся минуты через три, сменив элегантный голубой пиджак на более демократичную черную толстовку. Нетрудно было догадаться, что это послужило знаком для начала более энергичной части концерта, которая состояла из «Ромео и Джульетты», «17 лет» и «Нет, я не верю». В «Я не Казанова» Кузьмин сыграл зажигательное соло на электроскрипке и затем, бросив в зал «продолжаем веселиться!», перешел к «Солнечным дням» и «Ты, ты, ты».

От Владимира Кузьмина менее всего ждали в этот вечер какого-то озорства, но то, что произошло во время исполнения старой, еще времен группы «Динамик», песни «Делай физзарядку», зрители будут вспоминать еще долго. Оставив барабанщика отдуваться за всех, Кузьмин, басист и клавишник встали в позу профессиональных бегунов и после команды «на старт, внимание, марш» устремились на всех парах за сцену. Когда они исчезли из поля зрения, голос невидимого комментатора, торжественно возвестил, что Владимир Кузьмин уверенно лидирует в марафоне. Через некоторое время быстроногая троица появилась с противоположной стороны сцены. На финишной прямой басист не выдержал – и рухнул на пол, даже несмотря на то, что перед «забегом» активно разминал себя посредством физических упражнений. Поскольку клавишник тоже ни на что особо не претендовал, лидерство Кузьмина осталось неоспоримым.

Концерт быстро вернулся в нормальное русло, когда музыканты перешли к песням из нового альбома «Рокер-3». Перед этим Кузьмин провел среди зрителей опрос, кто уже успел послушать свежую пластинку. Результаты «голосования» не обнадеживали, но премьерами народ явно проникся. Тем более, вопреки обещанными заранее одной-двух новинок, Кузьмин исполнил целых четыре: «Харлей Кришна», «Я валяю дурака», «Пап подарил мне мотоцикл» и «Хорошая семья». К каждой из них был подобран уникальный видеоряд. Например «Харлей Кришна» сопровождалась документальными кадрами из индии, где можно было узреть уличных музыкантов, тощих буйволов, священных коров и местных комбайнеров, явно ждущих быть воспетыми новыми Игорями Растеряевыми.

«Хорошая семья» обозначила переход к посвящениям супруге Владимира Кузьмина Екатерине. Публика вдоволь насладилась снимками из семейного альбома пары: совместные путешествия по миру, торжества в узком кругу друзей и ковбойские фотосессиями на фоне мотоциклов. А после песни «Сказка в моей жизни» жена Кузьмина материализовалась на сцене собственной персоной, преподнеся «благоверному» роскошный букет. А поскольку концерт продолжался уже около двух часов, Екатерина решила, что хватит и увела мужа в гримерку.

Но, разумеется, Владимир Кузьмин вскоре появился вновь, чтобы сыграть наиболее ударные номера из своего знаменитого альбома «Небесное притяжение» («Сибирские морозы», «Пять минут от дома твоего» и «Эй, красотка»), а также «Симону», которую некоторые зрители распевали хором задолго до начала концерта. Атмосфера располагала, поэтому Кузьмин не удержался от того, чтобы продемонстрировать еще пару трюков из своего арсенала: игру на электрострижке и исполнение гитарного соло на размешенном на затылке инструменте. Как говорится, браво, маэстро!

