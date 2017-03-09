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Мюзикл Mozart. L'opera Rock. Le Concert, 13 марта, «Крокус Сити Холл»

20:43 9.03.2017
Фрагмент мюзикла. Фото предоставлено организаторами шоу
Фрагмент мюзикла. Фото предоставлено организаторами шоу
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13 марта в Москву в Крокус Сити Холл снова возвращается французский мюзикл Mozart. L'opera Rock. Le Concert

Mozart. L'opera Rock. Le Concert представляет собой избранные музыкальные номера из известного французского мюзикла о жизни Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на концертный формат, постановка будет не менее зрелищной, чем полная драматическая версия.

Мюзикл Mozart. L'Opera Rock, премьера которого состоялась в Париже в сентябре 2009 года, получил огромный успех — первое место по количеству проданных билетов (около 1,5 миллиона зрителей) и «бриллиантовый» статус за более чем 800 тысяч проданных копий альбома.

В общей сложности в концерте принимают участие около 100 человек. Артисты будут одеты в стилизованные костюмы эпохи. Постановкой руководят известный режиссер Дени Бушар, также работавший над Les Plus Belles Chansons de Notre-Dame de Paris, и продюсер обоих проектов Борис Орлов (Франция).

Идея создания спектакля появилась в 2008 году. Создатели решили показать, что Моцарта можно по праву считать первым рок-музыкантом в истории. Оригинальный спектакль дебютировал на сцене парижского Дворца Спорта осенью 2009 года. Создатели Дов Аттиа и Альбер Коэн хотели показать бунтарское и новаторское начало в творчестве Моцарта. Акцент был поставлен на второй половине жизни композитора.

В московском концерте примут участие артисты золотого состава рок-оперы: Микеланджело Локонте, Флоран Мот, а также Солаль, Маэва Мелин, Ноэми Гарсия, Диан Дассини.
 

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