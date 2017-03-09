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Фаррелл Уильямс стал офицером Ордена искусств и словесности

11:04 9.03.2017
Фаррелл Уильямс. Фото с офстраницы в Facebook
Фаррелл Уильямс. Фото с офстраницы в Facebook

Популярный американский рэпер Фаррелл Уильямс получил почетную награду Франции имени Одри Азулая за его вклад в искусство, сообщает Billboard.

Уильямс был удостоен звания офицера Ордена искусств и словесности. Торжественная церемония награждения состоялась в Лувре. Награду музыкант получил из рук министра культуры Франции.

«Это большая честь для меня. Я всегда считал Францию центром мирового искусства», - заявил Уильямс. Ранее обладателями данной награды удостаивались Элтон Джон, Питер Гарретт, Майкл Китон, Тим Бертон, Шэрон Стоун.

Темы: Франция, Знаменитости и популярные персоны, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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