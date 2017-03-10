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Иосиф Кобзон выступит с концертами в Донецке и Луганске

12:15 10.03.2017
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в мае выступит в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС.

Исполнитель примет участие в песенном фестивале, который запланирован в этих народных республиках. По словам Кобзона, в рамках своих поездок на Донбасс он всегда посещает детские и школьные учреждения.

Иосиф Кобзон регулярно ездит с концертами в ДНР и ЛНР. Из-за своей позиции по Украине Кобзон был включен в черный список Евросоюза, а СБУ запретило ему въезд на территорию Украины. В 2015 году Кобзону было присвоено звание Героя ДНР, а летом 2016 года он получил паспорт гражданина Донецкой народной республики.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 18:00
Гость: мик

Молодец иосиф, а что до ЕС и СБУ то это видимо 2 равноценные фашисткие организации. Как только европейцы терпячт этот ЕС??! Чехи например или проляки коим ЕС урезал промышленость как неконкурентоспособную типа... и попутно занятость и рабочие сместа и доходы бюджета???!!!
10.03.2017, 17:34
Гость: Да!

Кобзон - молоток!!!
10.03.2017, 15:58
Гость: ***

Уважаю Иосифа Давыдовича! Молодец! Несмотря на возраст, болезнь едет и поёт в такие сложные районы. Дай бог здоровья Вам, Иосиф Давыдович!
Все комментарии (7)
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