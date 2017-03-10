Иосиф Кобзон выступит с концертами в Донецке и Луганске

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в мае выступит в Донецке и Луганске, сообщает ТАСС.

Исполнитель примет участие в песенном фестивале, который запланирован в этих народных республиках. По словам Кобзона, в рамках своих поездок на Донбасс он всегда посещает детские и школьные учреждения.

Иосиф Кобзон регулярно ездит с концертами в ДНР и ЛНР. Из-за своей позиции по Украине Кобзон был включен в черный список Евросоюза, а СБУ запретило ему въезд на территорию Украины. В 2015 году Кобзону было присвоено звание Героя ДНР, а летом 2016 года он получил паспорт гражданина Донецкой народной республики.