]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Виктория Дайнеко лишилась мужа

14:42 10.03.2017 , Антон Крайний
Виктория Дайнеко. Фото пользователя Instagram @victoriadaineko
Виктория Дайнеко. Фото пользователя Instagram @victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко заявила о расставании со своим законным мужем

Победительница «Фабрики звезд» прожила с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом всего два года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман начали встречаться в 2014 году. Предложение руки и сердца барабанщик сделал в День святого Валентина, а через два месяца пара сыграла свадьбу.

С самого начала молодые жили не вполне гладко. Беременность певица переносила очень тяжело, из-за чего конфликты только усугублялись. У пары родилась дочь 3 октября 2015 года. О беременности Виктории Дайнеко стало известно в марте, незадолго до ее свадьбы с Клейманом. Пара предпочитала не рассказывать прессе о грядущем пополнении, а певица тщательно скрывала свое интересное положение, не публикуя никакой информации даже на своих страницах в социальных сетях. Дайнеко до последнего вела активный образ жизни: посещала светские мероприятия и выступала с концертами.

Виктория Дайнеко. Фото с сайта vk.com/victoriadaineko

Казалось бы, появление на свет ребенка, должно было улучшить взаимоотношения Виктории и Дмитрия. Тем не менее, этого, увы, не произошло. Они расстались в начале этой весны. Причина банальна: «непримиримые разногласия в семье». «У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. – сообщила Дайнеко изданию Life.ru. – Самое главное для меня — чтобы наши личные проблемы не отразились на ребёнке».

Альбом, вышедший в романтичный для Вики период ее взаимоотношений с Дмитрием

Дал свой комментарий журналистам и Дмитрий Клейман. «Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай, как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет», — рассказал музыкант СтарХиту.

Восьмое марта Виктория Дайнеко встретила уже без Дмитрия. Также она удалила все совместные с ним фотографии из соцсетей. Тем самым, ее давняя песня «Сотри его из мемори» оказалась, к сожалению, пророческой.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2017, 15:10
#мурлыськ@&спринцовк@

А нам с подругой жалко Викторию, трудно ей будет, говорили ей что не надо заводить ребенка. Мы вот с подругой совсем не хотим детей, особенно подруга!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.