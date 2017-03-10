Виктория Дайнеко лишилась мужа

Певица Виктория Дайнеко заявила о расставании со своим законным мужем

Победительница «Фабрики звезд» прожила с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом всего два года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман начали встречаться в 2014 году. Предложение руки и сердца барабанщик сделал в День святого Валентина, а через два месяца пара сыграла свадьбу.

С самого начала молодые жили не вполне гладко. Беременность певица переносила очень тяжело, из-за чего конфликты только усугублялись. У пары родилась дочь 3 октября 2015 года. О беременности Виктории Дайнеко стало известно в марте, незадолго до ее свадьбы с Клейманом. Пара предпочитала не рассказывать прессе о грядущем пополнении, а певица тщательно скрывала свое интересное положение, не публикуя никакой информации даже на своих страницах в социальных сетях. Дайнеко до последнего вела активный образ жизни: посещала светские мероприятия и выступала с концертами.

Виктория Дайнеко. Фото с сайта vk.com/victoriadaineko

Казалось бы, появление на свет ребенка, должно было улучшить взаимоотношения Виктории и Дмитрия. Тем не менее, этого, увы, не произошло. Они расстались в начале этой весны. Причина банальна: «непримиримые разногласия в семье». «У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. – сообщила Дайнеко изданию Life.ru. – Самое главное для меня — чтобы наши личные проблемы не отразились на ребёнке».

Альбом, вышедший в романтичный для Вики период ее взаимоотношений с Дмитрием

Дал свой комментарий журналистам и Дмитрий Клейман. «Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай, как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет», — рассказал музыкант СтарХиту.

Восьмое марта Виктория Дайнеко встретила уже без Дмитрия. Также она удалила все совместные с ним фотографии из соцсетей. Тем самым, ее давняя песня «Сотри его из мемори» оказалась, к сожалению, пророческой.

