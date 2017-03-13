На «Евровидение» Юлию Самойлову благословила сама Пугачева

Первый канал выбрал для участия в «Евровидении» певицу в инвалидной коляске

Решилась главная интрига последних дней. Определилась кандидатура нашего участника на конкурс «Евровидение» 2017 года, который пройдет в мае в Киеве. Ею неожиданно стала Юлия Самойлова.

Фото с сайта euroinvision.ru

Имя этой певицы публике известно гораздо меньше, чем имя Александра Панайотова, кандидатура которого звучала чаще других. И даже Дарьи Антонюк, победительницы шоу «Голос». Она сейчас, несмотря на многочисленные гастроли, умудрилась подхватить какой-то опасный вирус. Называлось даже имя Ольги Бузовой, которую тоже угораздило запеть, введя в смятение даже самых преданных фанатов.

Что известно о Юлии Самойловой, кроме того, что она победила во внутреннем отборочном конкурсе Первого канала с песней о любви «Flame Is Burning»?

27-летней певице дорогу в большую музыку дала сама Алла Пугачева. Стоит вспомнить Юлины победы в конкурсе Фактор -А, который проводила Примадонна. Там Юлия вышла в финал, заняв второе место, а самое главное, стала обладательницей почетной награды «Золотая звезда Аллы».

Сама Алла Борисовна после исполнения девочкой в инвалидной коляске знаменитой пугачевской песни о женщине, которая поет, сказала ей немало добрых слов, а под собственную песню «Молитва» в Юлином исполнении Пугачева просто рыдала, так прониклась ее голосом.

Сама Юлия вспоминала, как попала на отборочный тур «Фактора А». Как выехала на своей коляске на сцену и в зале наступила напряженная тишина. И тогда раздался голос Пугачевой: «Юлька, смотрите, вы девушка с ограниченными физическими возможностями, поэтому вам надо спеть вау как. Понимаете? Чтобы не бить на жалость. Спойте уж один раз на этой сцене, но так, чтобы получить удовольствие и вам, и нам».

Она и спела, после чего Пугачева аплодировала ей стоя, а за нею и весь зал. И потом Алла Борисовна не скрывала, что эта девочка, инвалид первой группы из Ухты, ее любимица. Думается, и сейчас в решении комиссии ее мнение было учтено. Слишком неожиданной показалась кандидатура для широкой публики.

Высоко о таланте Юлии отзывался Филипп Киркоров и другие представители отечественного шоу-бизнеса, мнение которых наверняка учитывалось и при теперешнем отборе. Когда конкурсная комиссия Первого канала определилась с кандидатурой, продюсер Юрий Аксюта просто не скрывал своего восторга, считая, что Юлия — как раз то, что надо.

Как бы кощунственно это ни прозвучало, но для Первого канала это действительно то, что надо. После всех скандалов в программе «Минута славы», где от членов жюри Ренаты Литвиновой и Владимира Познера досталось участнику-инвалиду Евгению Смирнову, и звездам ТВ пришлось перед ним извиняться, выбор Юлии еще один знак того, что Первый во что бы то ни стало решил замолить свою ошибку.

У Юлии Самойловой сделать это получится. Стоит вспомнить ее выступление на церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр-2014 в Сочи, где она исполнила песню «Вместе». Певица в инвалидной коляске с прекрасными вокальными данными тронула всех зрителей до слез.

Да и появление в Киеве нашей певицы, где ждут российского участника далеко не с однозначным отношением, учитывая сегодняшнюю не самую простую политическую ситуацию между двумя нашими странами, появление Юлии вряд ли у кого-то может вызвать негатив и агрессию.

А ведь те, кто предлагал бойкотировать участие России в «Евровидении», как раз про это отношение и говорили.

Тот же Филипп Киркоров заявлял однозначно: «Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?». Полную солидарность с поп-королем проявил Газманов, которого возмущает один факт того, что российские артисты стали невъездными на Украину. Певец назвал это геноцидом и предложил громко хлопнуть дверью.

С идеей бойкота выступили Иосиф Кобзон и депутат Милонов. Последний сравнил конкурс с неким «Рейховидением», на который бы 1943 году вдруг отправились наши певцы.

Целым посланием разразился актер Иван Охлобыстин. Звезда «Интернов» заявил, что Украина считает Россию страной-агрессором и составляет списки тех артистов, которые якобы угрожают её национальной безопасности.

— Россия не может предоставить своих участников по причине отсутствия среди них необходимых Украине подонков и скотов, — заявил Охлобыстин.

Противники «Евровидения» говорили также о том, что Киев не может обеспечить безопасность наших певцов.

Сторонники, а в их число входят в основном молодые исполнители, призывали не путать музыку с политикой. Дмитрий Колдун, например, тоже высказал свое мнение:

— Мне кажется бойкот — это достаточно унизительная позиция. Я не помню, как это было, когда на Московскую Олимпиаду никто не приехал, но могу себе представить. Я ставлю себя на место спортсмена, у которого забрали возможность как-то себя проявить. А «Евровидение» — это, по сути, такая же Олимпиада, одна из немногих площадок, на которых музыканты могут себя проявить на Европу. Понятно, что почти никогда из этого ничего глобального не получалось, за исключением группы ABBA в 70-х. Но, тем не менее, лишать возможности людей выступать, мне кажется, не правильно.

Автор: Татьяна Алексеева