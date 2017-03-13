Украина объявила условия участия Юлии Самойловой на «Евровидении»

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко обозначил необходимые условия, при соблюдении которых российскую участницу конкурса «Евровидение-2017» пустят на территорию страны.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Геращенко заявил, что у певицы Юлии Самойловой не будет проблем в том случае, если она не выступала публично «в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины».

Однако в случае, если артистка будет делать на конкурсе политические заявления или ее участие будет использоваться для провокации, то ей могут запретить въезд на территорию Украины.

В минувшую субботу, 10 марта, Первый канал объявил имя российского участника конкурса «Евровидение». Вопреки многочисленным домыслам и слухам, циркулирующим вокруг имени российского артиста, представлять Россию на конкурсе в Киеве будет певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Она исполнит композицию «Flame Is Burning».

Россия будет выступать во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.

