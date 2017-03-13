]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Украина объявила условия участия Юлии Самойловой на «Евровидении»

12:23 13.03.2017
Материалы по теме:

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко обозначил необходимые условия, при соблюдении которых российскую участницу конкурса «Евровидение-2017» пустят на территорию страны.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Геращенко заявил, что у певицы Юлии Самойловой не будет проблем в том случае, если она не выступала публично «в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины».

Однако в случае, если артистка будет делать на конкурсе политические заявления или ее участие будет использоваться для провокации, то ей могут запретить въезд на территорию Украины.

В минувшую субботу, 10 марта, Первый канал объявил имя российского участника конкурса «Евровидение». Вопреки многочисленным домыслам и слухам, циркулирующим вокруг имени российского артиста, представлять Россию на конкурсе в Киеве будет певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Она исполнит композицию «Flame Is Burning».

Россия будет выступать во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.
 

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 22:54
Это прямой перевод с английского -

"we stand behind you" (буквально - "мы стоим за вами") означает (одно из значений) "мы вас поддерживаем".
Кто-то не сообразил, что эта английская идиома (переносный смысл), будет по-русски восприниматься буквально и звучать по меньшей мере странно.
Я думаю, что имелось в виду "наши войска будут защищать наших женщин и детей", но на пиджин-инглиш получилось совсем другое (кому-то не тому дали речь написать).
13.03.2017, 22:27
А почему она будет петь по-английски?

По-русски запрещено?
13.03.2017, 21:33
пресс-секретарь СБУ Украины Е. Гитлянская

"В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть:
СБУ изучит все вопросы и утвердит взвешенное решение касательно её въезда на территорию Украины. Подчёркиваю, наша позиция будет строиться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности. Результаты будут сообщены. Это может занять день, может неделю. Всё зависит от людей, которые будут заниматься этим вопросом".
Все комментарии (36)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.