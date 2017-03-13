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Представлен клип участницы России на конкурсе «Евровидение 2017»

10:03 13.03.2017
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Первый канал объявил имя российского участника конкурса «Евровидение 2017».

Как сообщается на сайте телеканала, в Киеве Россию будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова с композицией «Flame is Burning». Авторами трека выступили Леонид Гуткин, написавший конкурсные песни для Дины Гариповой и Полины Гагариной, а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«Юля — самобытная певица и опытная конкурсантка. Музыкальна карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Я восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути», - прокомментировал выбор Первого канала Юрий Аксюта.

На счету Юлии Самойловой участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. В частности она заняла 2-е место на телепроекте «Фактор А» в 2013 году. Она также была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 в Сочи.

Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Россия выступит во втором полуфинале конкурса.

Темы: Евровидение, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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