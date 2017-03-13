Юрий Лоза высказал свое мнение о Диане Шурыгиной

Певец Юрия Лоза, выступающий в последнее время экспертом по многим актуальным вопросам современности, не смог остаться в стороне от истории с Дианой Шурыгиной

Напомним, что 17-летняя девушка снискала себе сомнительную славу, выступив в нескольких выпусках передачи «Пусть говорят» с заявлением о собственном изнасиловании. Виновником был объявлен некий 21-летний Сергей Семенов, который, якобы, надругался над Шурыгиной на вечеринке. Примечательно, что после того, как история была предана широкой огласке, ему скостили тюремный срок с семи лет до трех. Также Семенову стали сочувствовать самые широкие слои населения, включая собственных сокамерников.

Диана Шурыгина быстро стала мемом, равно как и ее знаменитое высказывание «на донышке», фиксирующее количество выпитого на той злосчастной вечеринке. Фраза быстро стала олицетворением того морального дна, куда опустилась девушка, гордящаяся свалившейся на ее голову известностью. От Шурыгиной поспешили откреститься даже многие популярные блогеры, первоначально выражавшие ей респект.

Юрий Лоза

Как бы то ни было, Шурыгина быстро нашла способ монетизировать свою популярность. Этот факт как раз и смутил Лозу. ««У нас сейчас популярность ради популярности, - заявил певец в интервью НСН. - Человек ради славы готов умереть. Никакого смысла в этом нет. Но популярность ради популярности становится брендом, потому что если человек набрал определённое количество лайков, то он сможет со временем монетизировать это. Девушка, которую изнасиловали, понимает, что она получит за это определённое количество лайков. Если она будет таким образом провоцировать других на подобные мероприятия – это плохо».

Юрий Лоза

Юрий Лоза небезосновательно считает, что само понятие популярности в наши дни вывернуто наизнанку. «Популярность становится самодостаточной. Раньше человек становился популярным, потому что что-то совершил. Сейчас популярность живёт сама по себе. Она не нуждается в поступке. Нужно менять общую политику. Люди, которые ничего не совершили не должны быть мнимыми звездами».

Фото с сайта lozayury.ru