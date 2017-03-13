]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Моральный Кодекс», 18 марта, «16 Тонн»

15:01 13.03.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

В самом начале этого года «Моральный Кодекс» показал свой новый клип «Фотоны»

Продюсером клипа выступила Валерия Гай Германика, а съемки проходили в Московском планетарии.

Сама песня рассказывает о жителях мегаполисов, «проводящих большую часть жизни в интернет паутине, идентифицирующихся с цифрами и знаками, в дигитальном мире, где единственным языком общения остаётся язык музыки».

Помимо новой вещи, всех зрителей концерта в «Тоннах» ждет обойма из лучших хитов группы, за два десятка лет не утративших актуальности. Сам Сергей Мазаев не раз удивлялся этому феномену группы:

«В разные годы люди по-разному реагируют на наши тексты, при этом на концерты приходят поклонники от 20 до 60 лет. Мне приятно видеть у сцены представителей всех поколений, хотя ни одной нашей вещи до сих пор нет на радио «Ретро», потому что все они по-прежнему актуальны».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.