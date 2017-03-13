«Моральный Кодекс», 18 марта, «16 Тонн»

В самом начале этого года «Моральный Кодекс» показал свой новый клип «Фотоны»

Продюсером клипа выступила Валерия Гай Германика, а съемки проходили в Московском планетарии.

Сама песня рассказывает о жителях мегаполисов, «проводящих большую часть жизни в интернет паутине, идентифицирующихся с цифрами и знаками, в дигитальном мире, где единственным языком общения остаётся язык музыки».

Помимо новой вещи, всех зрителей концерта в «Тоннах» ждет обойма из лучших хитов группы, за два десятка лет не утративших актуальности. Сам Сергей Мазаев не раз удивлялся этому феномену группы:

«В разные годы люди по-разному реагируют на наши тексты, при этом на концерты приходят поклонники от 20 до 60 лет. Мне приятно видеть у сцены представителей всех поколений, хотя ни одной нашей вещи до сих пор нет на радио «Ретро», потому что все они по-прежнему актуальны».