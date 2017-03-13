Коммунизм «Игра в самолетики под кроватью» (2 CD)

Исполнитель: Коммунизм, Название: «Игра в самолетики под кроватью», Стиль: индустриальный рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбомы арт-проекта «Коммунизм» то вызывают гомерический хохот («На советской скорости»), то затягивают слушателя в водоворот экзистенциальных проблем («Веселящий газ»). При всей способности Егора Летова истово увлекаться самыми разными идеями, приоритетным для него всегда оставался поиск глубоко самобытного звучания. Иногда эти эксперименты заставляли его выпускать совсем уж неудобоваримые работы, вроде «Сатанизма». Однако именно в «Игре в самолетики под кроватью» форма и содержание гармонируют друг с другом наиболее оптимальною

Отправной точкой здесь является хэппенинг, устроенный Летовым сотоварищи на ближайших к его дому свалках и в лесах. В ход шло всё, начиная от молотков и железных баков и заканчивая кузовами автобуса и мотоциклетными рамами. Традиционные инструменты тоже использовались, но настраивать их приходилось специфическим образом. Результаты при этом порою оказывались феноменальными. Например, «Свадьба» выглядит как сыгранный на живых инструментах образчик в стиле транса. То есть «Коммунизм» не просто опережал время, но и фактически творил электронную музыку без всяких там синтезаторов и диджейских пультов!

В качестве сырого материала использовались ранние песни Кузи УО, бредовые воспоминания простолюдинов об Ильиче, «страшилки» из перестроечных газет, стихи советских поэтов и фрагменты произведений Варлама Шаламова. Казалось бы при таком раскладе в альбоме должен царить удивительный разнобой, но не тут-то было. По большому счету, все треки двухдискового релиза посвящены безграничной стихии созидания, а фразу «Игра в самолетики под кроватью» можно понимать как воплощение подавленных конформистом творческих импульсов. Пока всякие инспекторы Савченко тужатся в свободное от работы время над псевдофилософскими виршами, а «маленькие люди» из песни Кузи УО «Господи, на надыть» теряют последние жизненные стимулы после неудачной покупки собрания сочинений Канта, участники Коммунизма спокойно творят Музыку из всего, что оказывается в зоне их досягаемости.

Из «Игры в самолетики» вырос целый веер самых разнообразных альбомов студии «ГрОб рекордс». «Лоботомия», «Жизнь как сметана» и «Вершки и корешки» вошли в обновленном виде в альбом «ГО» «Русское поле экспериментов». Из крохотки «Небо цвета мяса» вырос много позже, как из горчичного зерна, диск «Прыг-скок». Песни Кузи УО и поныне кочуют у него из сольника в сольник. А дискография самого «Коммунизма» вскоре обогатится «Ленинианой» и «Хроникой пикирующего бомбардировщика».