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Гергиев рассказал, почему не выступает в ДНР и ЛНР

14:00 14.03.2017
Валерий Гергиев. Фото с офстраницы в Facebook
Валерий Гергиев. Фото с офстраницы в Facebook

Российский дирижер Валерий Гергиев объяснил, почему так и не выбрался с концертами в города Донецкой и Луганской народных республик.

Как пишет РИА Новости, маэстро признался, что для него было бы большой честью выступить в Донецке и Луганске, привезти свой пасхальный фестиваль туда. «Там живут такие же люди, как и мы с вами, и не они начинали эту войну», - сказал Гергиев.

Однако ситуация такова, что ему приходится считаться с тем, как на его действия отреагируют не только в России, но и за ее пределами. «Но я не хочу подбрасывать в этот горящий костер еще одно крупное полено. Все только и ждут, чтобы главный дирижер Мюнхенского оркестра, только что сложивший полномочия главного дирижера Лондонского оркестра, многолетний приглашенный главный дирижер «Метрополитен-опера» так посмел… Я не так устроен», - объяснил маэстро.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 19:50
Гость: В.Е

Не он первый,не он последний
14.03.2017, 18:02
Гость: зритель

ЛЮБИТЕ СЕБЯ В ИСКУССТВЕ, а не искусство в себе!!!
ПОНТЫ!
14.03.2017, 17:57
Гость: РЖГ

Ему принадлежат 15% акций главного индюшачьего производства. Они производят под его дирижёрством.
Все комментарии (11)
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