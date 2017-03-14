Гергиев рассказал, почему не выступает в ДНР и ЛНР

Российский дирижер Валерий Гергиев объяснил, почему так и не выбрался с концертами в города Донецкой и Луганской народных республик.

Как пишет РИА Новости, маэстро признался, что для него было бы большой честью выступить в Донецке и Луганске, привезти свой пасхальный фестиваль туда. «Там живут такие же люди, как и мы с вами, и не они начинали эту войну», - сказал Гергиев.

Однако ситуация такова, что ему приходится считаться с тем, как на его действия отреагируют не только в России, но и за ее пределами. «Но я не хочу подбрасывать в этот горящий костер еще одно крупное полено. Все только и ждут, чтобы главный дирижер Мюнхенского оркестра, только что сложивший полномочия главного дирижера Лондонского оркестра, многолетний приглашенный главный дирижер «Метрополитен-опера» так посмел… Я не так устроен», - объяснил маэстро.