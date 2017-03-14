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Британская почта выпустит марки, посвященные Дэвиду Боуи

13:12 14.03.2017
Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Британская Королевская почта анонсировала выпуск серии марок, посвященных музыканту Дэвиду Боуи, пишет РИА Новости.

Коллекционная серия приурочена к 70-летию музыканта, который скончался в январе 2016 года. В серию вошли шесть марок с изображениями обложек альбомов Боуи, еще четыре марки оформлены фотографиями музыканта, сделанными во время его туров.

Отмечается, что в истории Королевской почты это первый случай, когда марки выпускаются в честь отдельного музыкального деятеля. Ранее выходили марки, посвященные различным культовым британским группам.

Дэвид Боуи лишь год не дожил до своего 70-летия, он скончался 10 января 2016 года, через два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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