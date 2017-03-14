«Ногу Свело!» представили сингл про лузера с помощью мегафона и бумбокса

Свежий сингл «Судак» коллектив представил в ТЦ «Европейский» 11 марта. В сопровождении тромбона, саксофона и банджо Покровский исполнил эту песню в мегафон, держа на плече включенный бумбокс, который тоже давал дополнительную музыкальную подзвучку. Получился имровизированный диксиленд с элементами гаражного рока.

Мегафон Покровский назвал «ораловом». «Почему мы взяли «оралово»? Мы решили, что исполнить на презентации песню просто так — это не фасон, - объяснил музыкант. - Мы хотели это сделать в движении. Я сказал нашим пацанам: вы помните такой старый клип «Хей-на-на-на»? Чтобы такая вошла бригада. Так мы смогли исполнить песню мобильно, не привязываясь к подключенным инструментам. К тому же мегафон дает довольно спцеифический звук, который можно охарактеризовать как «дисторшн». Голос получается плотным и пробивным.

Собравшимся на презентации сингла поклонникам и журналистам Покровский сообщил, что «Судак», скорее всего, попадет в новый альбом «Ногу Свело!», релизом которого займется «Союз Мьюзик». Также среди новых песен, подготовленных для этого диска, будут «Игры с огнем», «Туда-сюда» и «Леденец». Фрагмент последнего Покровский исполнил на презентации а капелла.

Корреспонденту KM.RU Покровский так объяснил появление рыбной тематики в своем творчестве: «Я почти всегда сначала придумываю мелодии. Когда я сочинил эту, я начал мучиться над тем, какой должен быть текст. Для начала мне нужно, чтобы он зазвучал фонетически в этой музыке так, чтобы мне не было противно его петь. Смысл важен, но он идет уже потом, когда меня устроит звук. Сначала в припеве мне слышался «ты м...к», но я понимал, что возможно, не совершил какую-то серьезную умственную работу. Но мне потребовалось несколько недель, чтобы догадаться, что слово в припеве надо просто заменить на «судак». Зато когда я это понял, там сразу появились и севрюга, и белуга. А, если честно, мои любимые слова в этой песне «можно с хреном и без хрена». Теперь я обязан очень уважительно относиться к судаку, хотя эта песня о лузере, о которого никто даже ноги вытирать не хочет, поскольку он уже давно за червя лоху отдался».

Сингл «Судак» был представлен при содействии бренда модной одежды Affliction. Максим Покровский признался, что намерен плотно с ним сотрудничать и в дальнейшем, причем это может быть как представление совместной коллекции, так и иметь другие формы. «Рок-музыканты всегда работали с какими-то модными брендами, - пояснил нам Покровский. - Мы очень долго мучились с нашим мерчендайзом. Мы то такую маечку выпустим, то сякую, то брелочки, то наклеечки. В итоге самый талантливый дизайнер, который этим занимался — ваш покорный слуга Максимка Покровский. Я сейчас это говорю очень-очень иронично — мне совершенно не дано быть дизайнером. Это вообще не мое дело — мне не надо в руки даже карандаш брать. Но я даже оформил ряд наших альбомов. Теперь, надеюсь, с нашими новыми партнерами эти проблемы будут решены».