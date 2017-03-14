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Более 60% россиян поддержали участие Самойловой в «Евровидении»

11:26 14.03.2017
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Жители России поддерживают решение участвовать в популярном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве в мае текущего года.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 60% россиян считают, что Россия должна участвовать в этом песенном конкурсе, даже несмотря на непростые взаимоотношения между Россией и Украиной.

Так за участие в «Евровидении 2017» высказались 64% опрошенных, против – 30%. Для сравнения, в 2016 году, 52% россиян были против участия России в «Евровидении» и только37% респондентов высказались за участие Сергея Лазарева в конкурсе.

Трансляцию конкурса планируют посмотреть 41 процент россиян. Специалисты ВЦИОМ отмечают, что результаты опроса наглядно свидетельствуют о том, что для большинства людей культура находится вне политики. «Очевидно поэтому ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной существенно не влияют на отношение к конкурсу», - резюмируют они.

Напомним, Россию в конкурсе «Евровидение 2017» представит певица Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». Конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.

Темы: Евровидение, Шоу-бизнес, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 15:01
Ха

И что дальше? Привезут ребенка-инвалида к этим диким скакуасам на оскорбление. Она же просто талантливый инвалид а не активистка ЛГБТ или трансгендер. При нынешнем составе гейжюри повторится прошло-позапрошлогодний "конкурс". Во второй раз побреют Кончиту Вурст и в третий раз подряд этому оно дадут главный приз.
14.03.2017, 14:24
уж не знаю кто это такие 60 %

Участие в конкурсе когда льется кровь русских и украинцев в Донецке и Луганске это пляска на крови с подачи родины фашизма Германии , продажной Франции под неусыпным оком США, контролирующих весь процесс. Это низко и подло по отношению к гибнущим людям и только отмороженные мерзавцы могут в этом шоу в Киеве участвовать.
Вот Кобзон например будет петь в Донецке и Луганске под обстрелом фашиствующих молодчиков Порошенко. Это можно понять.
14.03.2017, 14:16
У Вас есть конр аргументы ?

В таком случае я приглашаю Вас с собой в аптеку. Там и обсудим на паритетной основе.
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