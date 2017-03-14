Более 60% россиян поддержали участие Самойловой в «Евровидении»

Жители России поддерживают решение участвовать в популярном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве в мае текущего года.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 60% россиян считают, что Россия должна участвовать в этом песенном конкурсе, даже несмотря на непростые взаимоотношения между Россией и Украиной.

Так за участие в «Евровидении 2017» высказались 64% опрошенных, против – 30%. Для сравнения, в 2016 году, 52% россиян были против участия России в «Евровидении» и только37% респондентов высказались за участие Сергея Лазарева в конкурсе.

Трансляцию конкурса планируют посмотреть 41 процент россиян. Специалисты ВЦИОМ отмечают, что результаты опроса наглядно свидетельствуют о том, что для большинства людей культура находится вне политики. «Очевидно поэтому ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной существенно не влияют на отношение к конкурсу», - резюмируют они.

Напомним, Россию в конкурсе «Евровидение 2017» представит певица Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». Конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.