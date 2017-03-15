Церемония открытия «Евровидения» пройдет около здания Верховной Рады

Украинские организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассказали подробности мероприятия.

Как пишут РИА Новости, торжественная церемония открытия конкурса состоится 7 мая на площади Конституции около здания Верховной рады. В рамках церемонии открытия делегации всех стран-участниц пройдут по красной дорожке от Верховной рады до смотровой площадки на Днепр.

Затем делегации отвезут на крышу конгрессно-выставочного центра «Парковый», где состоится церемония поднятия флагов всех стран-участниц «Евровидения». Там же состоится собственно церемония открытия, которая будет организована в традиционном для данного мероприятия стиле. В шоу примет участие национальный оркестр народных инструментов, под аккомпанемент которого выступят Джамала, Руслана, Олег Скрипка и группа «Друга река».

Так называемая «деревня «Евровидения» расположится на Крещатике между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Это будет единственной официальной публичной локацией для трансляции мероприятий конкурса.

На самой площадке «Евровидения» подготовительные работы начнутся с 22 марта. Напомним, сам конкурс пройдет с 9 по 13 мая.