Глеб Самойлов бросил вызов мировому глобализму

Глеб Самойлов отметил семилетие своей группы The Matrixx в столичном клубе RED 12 марта

Глеб Самойлов & The Matrixx. Фото предоставлено организаторами концерта

Менеджмент группы The Matrixx работает на вполне европейском уровне, так что недостатка в информационных поводах у коллектива никогда не бывает. Глеб Самойлов выступает в Москве с завидной регулярности то с постоянно обновляющейся электрической программой, то с симфоническим оркестром, то с акустическими сетами. Но две позиции остаются из года в год неизменными: дни рождения самого Глеба 4 августа и зимне-весенние концерты в честь очередной годовщины его группы. Концерты, приуроченные к этим датам — святое дело!

Еще одной вполне устоявшейся традицией стало приглашение на разогрев к The Matrixx кремлевской готической балерины Юлии Кроу. Недавно певица произвела ребрендинг своего музыкального проекта, и если несколько лет назад на презентации «мэтриксовского» альбома «Резня в Асбесте» она показала эксцентричный сет в антураже костюмированного декаданса, то теперь это была альтернатива в духе группы «СЛОТ». Даже вокалист этой команды Кэш собственной персоной поучаствовал в выступлении группы «Кроу», хотя в ее рядах есть штатный участник, отвечающий за речитативные фрагменты. В некоторых треках за вокальные партии отвечала исключительно Юля, и именно они казались наиболее удачными. Как бы то ни было, не будем уподобляться ее хейтерам, которым она, кстати, посвятила песню «Лузер», и искренне пожелаем проекту «Кроу» удачи.

Поклонникам Глеба Самойлова априори было понятно, что его выступление будет на этот раз не вполне обычным. Пять номерных альбомов The Matrixx и наследие «Агаты Кристи» (которое сейчас Глеб исполняет дозировано и неохотно, но все же) оставляли команде неплохое пространство для маневров. И приятные сюрпризы следовали один за другим.

Сначала The Matrixx решили отдать должное своим самым верным фанатам, которые были с группой все эти семь лет. Зачин концерта оказался в точности таким же, как и на первых концертах коллектива: откуда-то из-за кулис Глеб прочел стихотворение «Отряд», потом вышел и исполнил взвинченный «Такой день», перешедший в ураганную «Жить всегда». «Агатовскую» «Пулю» Самойлов, как обычно, посвятил светлой памяти Сергея Бодрова. А «Сердце и печень», согласно реплике автора, исчерпывающе объясняла, почему он такой.

В череде хорошо знакомых «мэтриксовских» песен нашлось место и заранее проанонсированной новинке. Ею оказалась не вполне типичная для Глеба Самойлова песня в стиле латино «Субкоманданте Маркос», посвященная современному деятелю мексиканской революции. Самойлов известен своими антиглобалистскими взглядами, поэтому эта лаклоничная, как пружина, песня воспринималась как очередной вызов мировой капиталистической системе.

Ставка на специально приглашенных гостей на этот раз не делалась, но без них, конечно же, не обошлось. В «Любовью» поучаствовал бывший клавишник The Matrixx Константин Бекрев, что, по признанию Глеба, было полнейшей импровизацией. В «Дыре» подпела неутомимая Юлия Кроу. Правда, у девушки совсем не работал микрофон, но уже само ее присутствие на сцене, безусловно, радовало взгляды зрителей.

Среди редкостей, прозвучавших на этом концерте, можно выделить «Ничего», «Нуар» и «Грех». А под занавес концерта гитарист Валерий Аркадин обратился к поклонникам с прочувствованной речью, из которой следовало, что 7 лет — настолько внушительный срок, что для кого-то может даже составлять четверть жизни.