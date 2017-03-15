Wolf’s Hunger «Bež’te Živi Vraćaju Se Mrtvi»

Исполнитель: Wolf’s Hunger, Название: «Bež’te Živi Vraćaju Se Mrtvi», Стиль: треш-метал Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сербская металлическая группа Wolf’s Hunger в последнее десятилетие, судя по всему, никуда не торопилась. Предыдущий релиз вышел в 2007-м, после чего коллектив распадался, потом вел вялотекущее существование. Палки в колеса музыкантам периодически ставили и не в меру ретивые леворадикалы, которые пытались сорвать выступления музыкантов из-за их патриотических взглядов, а в нашем гипетрофированно «толерантном» мире, как известно, легко перепутать истовую любовь к родной земле с фашизмом.

Собравшись в духом, «волки» записали качественный релиз «Bež’te Živi Vraćaju Se Mrtvi». Диск примечателен сразу по нескольким причинам. Во-первых, в основу его концепции легли события Первой Мировой войны, когда Австро-венгерская коалиция сначала начисто разгромила в 1914-м сербскую армию, но уже спустя четыре года непокорные славяне взяли реванш. Те события известны под кодовым названием «бегите живые — мертвые возвращаются», что и стало в итоге названием данного релиза.

Во-вторых, альбом включает посвящение нашей стране «Rusija». Национального колорита здесь, пожалуй, искать не стоит. Напротив, песня начинается с фолковых сербских мотивов, которые легко спутать с турецкими, поэтому здесь речь скорее идет о поднешинии от вашего к нашему столу. Но у Wolf’s Hunger серьезные планы на гастрольную деятельность в России, так что подобный пунктик в портфолио им, конечно, необходим.

В основном диск «Bež’te Živi Vraćaju Se Mrtvi» состоит из добротного конкурентоспособного материала в духе треш-метала с элементами дэда и блэка. Филигранно проработанные гитарные риффы, сочный гроул, любовно отшлифованные гитарные соло и пулеметные бластбиты — все это в плюс. В минус — некая однообразность материала. Выделить хочется «U vatri sazdan» с гитарными партиями на чистом звуку и умеренно рокочущим басом и духоподъемную «Vostani Serbije», которая из-за блэкового антуража легко превращается из патриотического гимна в леденящий душу саундтрек к рассказу А.К. Толстого «Семья вурдалака». Но и впрямь: когда на земле не останется традиционалистов, способных постоять за национальные корни, из-под земли восстанут наши воинственные предки и тогда уже наверняка не поздоровится никому.