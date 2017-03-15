Стас Намин отгонял агентов КГБ от Гарика Сукачева

Вышла в свет первая антология группы «Бригада С» «Дело №… Уровень секретности А12».

Название издания не случайно, потому что оно стилизовано под папку дела, которое, якобы, КГБ завел на музыкантов группы. На пресс-конференции в ТАСС 15 марта Гарик Сукачев рассказал, что в советское время «Бригада С» действительно преследовалась спецслужбами, которых от них отгонял опекавший тогда группу Стас Намин.

Антология включает все номерные альбомы «Бригады С», начиная с авторизованного сборника ранних песен «Я обожаю JAZZ» и заканчивая диском «Реки», после которого история группы в 1993 году официально прекратилась. В 2015 году «Бригада С» вновь временно объединилась ради выступления в честь 30-летия Московской рок-лаборатории. Последний московский концерт «бригадиров» прошел в клубе YOTASPACE 24 февраля. Примечательно, что в издание войдет относительно свежий концерт «Бригады С» в том же YOTASPACE 23 октября 2015 года.

Среди раритетов в антологии также можно обнаружить концерт группы в Тройсдорфе 14 июня 1989 года. Он был записан на обычную кассету, которую Сергей Галанин купил во время той поездки в Германию. Запись была отреставрирована около 10 лет назад, но только сейчас ей было найдено достойное применение.

Антология открывается записью 1991 года «Акция Нонсенс»», выходившая ранее только на виниловых носителях. Формально она не относится к дискографии «Бригады С», хотя большинство участников коллектива приняли участие в записи, которую курировал все тот же Стас Намин. Всего же в «Акции Нонсенс» отметились 46 человек, среди которых были и поющие официантки, и даже Хор Московской Патриархии.

Папка-коробка с антологией включает донесения агентов, компрометирующие материалы, вещественные доказательства, ксерокопии статей из советской и западной прессы, фотографии, микропленки и даже гаечный ключ. Тираж составит тысячу нумерованных экземпляров. Каждый имеет порядковый номер: под номером один у меня, второй - у Сергея Галанина, третий - у Стаса Намина, четвертый - у Сергея Воронова. Стоимость артефакта составит порядка 10 000 рублей.

В ближайших планах «Бригады С» - выступления в нескольких городах России, а также сеты на летних фестивалях. Параллельно Гарик Сукачев заканчивает трехсерийный документальный фильм о Чуйской долине, снятый по заказу первого канала и готовит сотый спектакль «Анархия» в театре «Современник». Не исключено, что в ближайшем будущем Сукачев создаст совершенно новую супергруппу из известных музыкантов, но для начала в состоятельности такого проекта необходимо убедить концертных промоутеров.

